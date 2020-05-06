«الإمارات للشحن» تشغّل 10 رحلات أسبوعياً إلى البحرين

المصدر: دبي - البيان

تواصل الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات، لعب دور حيوي في تسهيل تدفق الشحنات إلى البحرين ونقل الإمدادات والمحافظة على روابطها التجارية.

ومع مطلع مايو الجاري، رفعت الناقلة عدد رحلاتها إلى البحرين إلى 10 رحلات شحن أسبوعياً باستخدام طائرات الركاب «بوينغ 777-300ER»، التي توفر حمولة في عنابر الشحن تصل إلى 40 طناً.ورفعت الإمارات للشحن الجوي، خلال أبريل الماضي عدد رحلاتها من 3 رحلات أسبوعياً إلى رحلة يومية، وشغلت ما يزيد على 40 رحلة شحن إلى البحرين باستخدام طائرات الركاب. كما نقلت ما يزيد على 1300 طن من الشحنات بما في ذلك الإمدادات الأساسية والمعدات الإلكترونية.

وعززت الإمارات للشحن الجوي عملياتها وشبكة خطوطها لضمان استمرارها في تسهيل نقل السلع الأساسية، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد ومساعدة الشركات في البحرين على مواصلة أعمالها من خلال المحافظة على استمرار وانسيابية سلاسل التوريد العالمية.

ونقلت الإمارات للشحن الجوي، منذ 2019، أكثر من 20600 طن من الشحنات إلى البحرين، بما في ذلك المنتجات سريعة العطب، بالإضافة إلى منتجات أخرى شملت الزهور والنباتات والتبغ والمركبات ومعدات البناء والمنتجات الإلكترونية. وخلال الفترة ذاتها، نقلت الإمارات للشحن الجوي 2600 طن من الصادرات البحرينية إلى العديد من الأسواق بما في ذلك الإمارات والهند وفرنسا وسنغافورة والولايات المتحدة والسعودية والصين وأستراليا. وشملت الصادرات المركبات وقطع الغيار والمستلزمات الشخصية والمجوهرات والأزياء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز