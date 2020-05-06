«أدكس» يدعم الشركات الوطنية بـ550 مليوناً

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلق مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» حملة وطنية لاستخدام الحلول والخدمات المالية لديه؛ لدعم توسّع صادرات الشركات الإماراتية للأسواق العالمية، وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة الفيروس التاجي «كورونا».

وخصص «أدكس» 550 مليون درهم لتمويل عقود تصدير الشركات الوطنية بعد استيفاء شروط دراسة الجدارة الائتمانية للمستوردين. وشدد محمد السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، على ضرورة تفعيل آليات اقتصادية تتسم بالتخطيط للمدى الطويل، وقال: «يُشكّل الوضع العالمي الراهن تحديات عدّة على مستوى الشركات الإماراتية وقدرتها على التصدير.

وكذلك على المستوردين والشركات حول العالم، فكلاهما يتعامل مع قضايا مُلحّة ترتبط بتوفير السيولة النقدية اللازمة، وتأخر تحويل المستحقات للموردين وتأمين التمويل اللازم لتغطية عقودهم التجارية».

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