حل من «أكرونيس» ضد التهديدات السيبرانية

المصدر: (دبي ـ البيان)

أطلقت شركة «أكرونيس» Cyber Protect Cloud، وهو حل متطور للحماية السيبرانية الذي يدمج النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات في حالات الكوارث والجيل القادم من أدوات مكافحة البرامج الضارة ومكافحة الفيروسات والأمن السيبراني وأدوات الإدارة في وحدة تحكم واحدة.

إنه يوفر وحدة متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لحماية البيانات والأمن السيبراني، ويمكّن المستخدمين من معالجة التهديدات السيبرانية الحديثة. ويعد هذا نتيجة جهد من مراكز أكرونيس للبحث والتطوير و500 مطور ومحلل.

ونجح مركز أبحاث الحماية السيبرانية التابع لشركة أكرونيس في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في مقرها الرئيسي السويسري في إيقاف التهديدات السيبرانية لمستخدميها في أبريل 2020 بنسبة تزيد على 112% مقارنة بشهر مارس. وقد ازدادت التهديدات الإلكترونية بنسبة 147% من الربع الأول من عام 2019 إلى الربع الأول من عام 2020.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز