18 ندوة إلكترونية نظمتها غرفة دبي في مارس وأبريل

المصدر: دبي - البيان

كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي عن تنظيمها 18 ندوة رقمية خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، غطت مجالات متنوعة من نشاطات الغرفة، واستقطبت أكثر من 800 مشارك من مختلف قطاعات وشركات القطاع الخاص.

وشاركت الغرفة كذلك خلال هذه الفترة في 38 اجتماعاً مرئياً مع مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة، والهيئات الاقتصادية والمهنية المرخصة من قبل مركز دبي للهيئات الاقتصادية، حيث بحثت هذه الاجتماعات سبل تعزيز التعاون وآليات مواجهة التحديات الحالية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء التحول الذكي لغرفة دبي في إطار تكيف الغرفة مع المتغيرات العالمية التي فرضها انتشار وتفشي فيروس (كوفيد 19)، حيث استثمرت الغرفة في تطوير بنيتها التحتية التقنية الملائمة لعقد الفعاليات الإلكترونية، والتواصل والتفاعل مع ممثلي القطاع الخاص بسهولة وسلاسة.

وشهدت مبادرة دبي للمشاريع الناشئة تنظيم العدد الأكبر من الفعاليات الافتراضية حيث بلغ عددها 10 فعاليات أبرزها برنامج تطوير مهارات الشباب المواطن، الذي يشهد مشاركة بارزة خصوصاً بعد اختيار 30 من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة المواطنين للمشاركة في أكاديمية التدريب والتوجيه والإرشاد ضمن هذا البرنامج التدريبي الذي ينظم بالتعاون مع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك».

وشهد مركز أخلاقيات الأعمال نشاطاً ملحوظاً خصوصاً لشبكة غرفة دبي للاستدامة التي نظمت فرق العمل التابعة لها عدداً من الندوات الافتراضية التي ركزت على مواضيع متنوعة ومنها سلامة سائقي المركبات التجارية، وتوصيات تعزيز صحة وسلامة الموظفين، وضمان استمرارية سلسلة الإمداد والتوزيع وحماية العمال في ظل تحديات انتشار «كوفيد 19».

ونظمت الغرفة ندوة إلكترونية حول «التأثيرات القانونية لانتشار «كوفيد 19» على العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وذلك بمشاركة واسعة من القطاع الخاص وصلت إلى 278 مشاركاً.

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