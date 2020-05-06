«دبي للسلع المتعددة» يبحث تعزيز الاستثمارات الإماراتية الألمانية

المصدر: (دبي - البيان)

أجرى أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول، المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، محادثة افتراضية، أمس، مع حفصة عبدالله العلماء، سفيرة الدولة لدى ألمانيا، قبيل أيام على انطلاق حملة «وُجد من أجل التجارة» الإلكترونية في ألمانيا، وناقشا سُبُل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وألمانيا في ظل جائحة الفيروس التاجي «كورونا».

وقال بن سليِّم: «قدمت قيادتا الإمارات وألمانيا نموذجاً يُحتذى به أثناء استجابتهما للوضع العالمي، واضطررنا جميعاً للتكيّف وتضافرت الجهود لتقديم الدعم لتحقيق المصالح المتبادلة، وإنني أتطلع إلى العمل والتعاون مع سفيرة الإمارات لدى ألمانيا؛ للوقوف على احتياجات العدد المتنامي من الشركات الألمانية في الدولة».

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