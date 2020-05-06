سوق لأسماء نطاقات الإنترنت المميزة

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت شركة «تسجيل» سوقاً لأسماء النطاقات الإلكترونية المميزة، وهي سوق مُخصصة للإمارات. وتتيح المنصة الجديدة للمشترين شراء أسماء نطاقات مُميزة مُسجلة بالفعل.

وبذلك، يسهُل على أصحاب الشركات تسجيل أفضل أسماء النطاقات لعلاماتهم التجارية.وقال وحيد عزيز الرئيس التنفيذي للشركة: شهدنا ارتفاعاً صاروخياً في تسجيلات أسماء النطاق الإماراتية ae. خلال السنوات القليلة الماضية. وهو ما أدى إلى مواجهة أصحاب الشركات صعوبات في تسجيل خياراتهم المُفضلة لأسماء النطاقات. وفكرة إنشاء سوق أسماء النطاقات المُميزة ليست فكرة جديدة بحد ذاتها.

فقد سبق إلى هذا المجال عدد من الشركات متعددة الجنسيات مثل «جودادي» و«سيدو»، كما أن نموذج الأعمال مُثبت وناجح على المستوى العالمي. وأضاف: رغم وجود شركات كبيرة ومؤثرة في مجال أسماء النطاقات المُميزة، إلا أن جُل تركيز هذه الشركات ينصب على الولايات المتحدة. لذلك، فمن الصعب الحصول على نسبة التعرض الصحيح بالنسبة للبائعين، أما من جانب المشترين فتواجههم صعوبة في تصفية النطاقات غير ذات الصلة. لذلك، طوَّرنا سوقاً تستهدف التركيز حصرياً على الإمارات ae. إلى جانب نطاقات com. المُتميزة ذات الصلة الواضحة بالإمارات.

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