وفرة السلع والتفتيش الوقائي عنوان سوق الجبيل في الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض ، تصوير - إبراهيم صادق

أكد المهندس حامد الزرعوني مدير سوق الجبيل بالشارقة لـ (البيان) أن كافة السلع الغذائية متوافرة في سوق الجبيل، من الخضراوات والفواكه الطازجة واللحوم والأسماك بمختلف أنواعها، منها المحلي والمستورد، كما أن هناك رقابة على تلك السلع من قبل مختصين ومفتشين من البلدية ومفتشي الصحة، اضافة الى الجولات التفتيشية اليومية وعلى مدار ساعات عمل السوق، اضافة الى جهات رقابية أخرى من الدائرة الاقتصادية ورقابة الأغذية.

كما أن أسعارها مناسبة للجميع، مبينا ان السوق يوفر 250 منتجا في 3 أقسام بها 260 محلا، منها قسم الخضراوات والفواكه 160 محلا، 40 منها مخصصة للتمور وما تبقى للخضر والفاكهة، وقسم اللحوم ويحوي 60 محلا، والقسم الثالث قسم الأسماك 40 محلا، اضافة الى قسم الشوي، مبينا ان كافة الأسماك طازجة 100 %.

وقال ان الدولة تمتلك مخزونا استراتيجيا كافيا، كما أن كافة الموانئ مفتوحة وعملية الاستيراد والتصدير تجري بصورة طبيعية، كما أن مصانع الاغذية داخل الدولة تعمل بصورة جيدة، وكذلك المطاحن، كما أن وزارة الاقتصاد تعمل على تأمين كافة احتياجات المستهلكين، لافتا الى أن معظم الخضراوات يتم الحصول عليها من المزارعين المحليين، إضافة إلى أصناف مستوردة من العديد من الدول، كما تتوافر اصناف كثيرة من منتجات اللحوم والدواجن المحلية الطازجة ذات الجودة العالية، وكذلك الاسماك المحلية .

وأوضح ان ادارة السوق اتخذت سلسلة من الإجراءات التي تنسجم و قرارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المختصة في إطار الإجراءات الوقائية الاستباقية ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" استكمالاً للجهود التي تبذلها الدولة لتوفير أقصى درجات الحماية والسلامة للمواطنين والمقيمين والزائرين، مبينا أنه تم تعقيم كافة عربات التسوق، وإجراء الفحوص الدورية صباحا ومساء للتأكد من سلامة العاملين في السوق، إضافة الى الحملات التوعوية الخاصة بالمرض وكيفية أخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا وتوعيتهم بما يجب القيام به تماشيا مع ما يصدر من الجهات الصحية المختصة، مبينا انه يتم تعقيم ممرات السوق.كما توجد كاميرات لقياس حرارة المتسوقين.



ولفت الزرعوني الى أن عدد الزوار يبلغ 90 ألف زائر أسبوعيا ما قبل كورونا ما جعل سوق الجبيل وجهة تستقطب العديد من الزوار والسياح، كما يتم تنظيم العديد من الفعاليات أسبوعيا، وبعد كورونا ونتيجة للإجراءات الاحترازية يبلغ عدد الزوار 20 ألف خلال الإجازة الاسبوعية، كما يوفر السوق 250 منتجا، اضافة الى توافر كافة الأسماك المحلي ، منها الصافي والشعري والهامور والخباط كافة الأسماك المحلية متوفرة وأن أسعارها مناسبة .

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