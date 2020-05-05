اقتصادية أبوظبي توجه تنبيهاً مهماً للمطاعم ومنافذ بيع الوجبات الغذائية

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي على كافة المطاعم والكافتيريات ومنافذ بيع الوجبات الغذائية خارج المراكز التجارية في إمارة أبوظبي عدم استئناف استقبال المستهلكين دون التنسيق المسبق مع الدائرة والجهات المعنية في أبوظبي مع أهمية التحضير والاعداد لكافة الاشتراطات والتعليمات الواردة في التعميم الصادر عنها بهذا الشأن.

وقال راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي إن التعميم الصادر عن الدائرة يوضح لأصحاب المطاعم والكافتيريات ومنافذ بيع الوجبات الغذائية كافة الالتزامات والاشتراطات الواجب تنفيذها قبل البدء بالسماح باستقبال المستهلكين ورواد المطاعم وذلك كإجراء احترازي للوقاية من عدوى فيروس كورونا كوفيد 19 .

وأوضح أن الدائرة تولي هذا النشاط أهمية خاصة كونها تقدم الخدمات الى شريحة واسعة من افراد المجتمع وينبغي التأكد وتحري الدقة من التزام الجميع بتنفيذ هذه التعليمات وبعد ذلك سيتم النظر في طلبات إعطاء التصريح باستقبال للمطاعم للمستهلكين وفق هذه الشروط.

وذكر وكيل الدائرة أن التعميم تناول العديد من الشروط والتعليمات التي بحاجة الى إعطاء المطاعم والكافتيريات ومنافذ تقديم الوجبات الغذائية المزيد من الوقت الكافي للتحضير والاعداد لتكون مستعدة تماما لاستقبال المستهلكين يما يضمن صحة وسلامة الجميع.

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