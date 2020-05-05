جمارك أبوظبي تطلق حزمة حوافز من 7 محاور لدعم المستوردين

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت جمارك أبوظبي، اليوم، حزمة حوافز اقتصادية تشمل 7 محاور لتعزيز ودعم المستوردين في إمارة أبوظبي وبهدف التخفيف من تداعيات الظروف الراهنة، وذلك في إطار دعمها للقطاعات الحيوية والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت جمارك أبوظبي، أن الحزمة تشمل تأجيل دفع الرسوم الجمركية للمستوردين لمدة 90 يوماً، وترخيص المستودعات الجمركية بدون رسوم، وقبول الضمانات المؤسسة بدلاً من الضمانات البنكية.

كما شملت حزمة الحوافز الاقتصادية، التمديد في فترة الترانزيت من 3 ألى 6 أيام، وخدمات التخليص قبل وصول الشحنة، وإلغاء رسم رد التأمين الخاص بالتأمين على الإدخال المؤقت للبضائع، بالإضافة إلى خدمات التخليص الذاتي.

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