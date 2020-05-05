بالفيديو.. "اقتصادية دبي" توضح الإجراءات الاحترازية لمراكز الخدمات الخاصة

المصدر: دبي - بشار باغ

أوضحت اقتصادية دبي، أن الإجراءات الاحترازية لمراكز الخدمات الحكومية الخاصة تشمل وضع حاجز شفاف محكم على شباك الخدمة، واستلام أوراق المعاملات من جانب الحاجز.

وأكدت اقتصادية دبي على ضرورة عدم تجاوز سعة 30% من الطاقة الاستيعابية للمركز، بالإضافة إلى وضع ملصقات لتحديد مسافة الأمان للتباعد الجسدي وارتداء الكمامات والقفازات من قبل الموظفين و المتعاملين.

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