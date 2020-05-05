اقتصادية دبي: استيفاء 1347 محلاً تجارياً لاشتراطات فتح الأسواق

المصدر: دبي - البيان

نفذ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي حملة تفتيشية جديدة، على المنشآت التجارية في مرحلة إعادة فتح الأسواق، وقد شهدت الحملة التزاما عالياً من قبل المحال، حيث بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 1347 محلاً.

في حين تم إغلاق منشأتين فقط، بسبب ممارسة أعمالهما غير المسموح بها في المرحلة الحالية من فتح الأسواق، وذلك حسب التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" حيث كانت المنشأة الاولى مركز تدليك، أما الثانية معرض واكشاك خارجية تندرج تحت الفعاليات الترويجية، ومن جانب آخر تم التنبيه على 28 منشأة لم تلتزم بوضع ملصقات التباعد الاجتماعي.

وخلال عملية التفتيش في الأسواق المفتوحة، وصل عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية إلى 967 محلاً، في حين تم تنبيه محل واحد، وإغلاق منشأتين تجاريتين. وقد تركزت الحملات التفتيشية على المحلات المتواجدة في المرر، هور العنز، القصيص، الرقة، المرقبات، المدينة العالمية، راس الخور، الكرامة، السطوة، سوق الكبير، تيكوم، البرشاء، الرفاعة، مردف، الورقاء، سكة الخيل.

من جانب آخر، قام فريق العمل الميداني، بالتفتيش على 12 مركزاً تجارياً، وأسفر عنها 27 تنبيهاً، بسبب عدم وجود ملصقات التباعد الجسدي، وبلغ عدد المحلات المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 380 محلاً.

امتدت حملة اقتصادية دبي على مدار ساعات عمل السوق من الفترة الصباحية حتى ساعة إغلاق الأسواق. وتوجه اقتصادية دبي التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية كلبس الكمامات والقفازات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي وعدم ممارسة الأعمال في الأسواق أثناء ساعات التعقيم الوطني، حيث يتوجب على المحلات الإغلاق باستثناء الأنشطة المسموح لها ممارسة العمل على مدار 24 ساعة حسب التعاميم السابقة.

من جانب آخر، تدعو اقتصادية دبي المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق مستهلك دبي.

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