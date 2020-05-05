5.1 ملايين موظف في القطاع الخاص الإماراتي بنهاية 2019

المصدر: وام

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين أن إجمالي عدد الموظفين في القطاع الخاص في دولة الإمارات بلغ 5.095 مليون موظف خلال العام 2019، منهم 27% في أبوظبي، و52% في دبي، و21% في المناطق الشمالية.

ويشمل سوق العمل في دولة الإمارات ثلاثة أسواق محلية رئيسية، هي : أبوظبي ودبي والمناطق الشمالية؛ ويغطي القطاع الخاص باستثناء المناطق الحرة.

وفقا لبيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين فقد شهد صافي مجموع تصاريح العمل الصادرة حديثا في دولة الإمارات ارتفاعا كبيراً في عام 2019 ليصل إلى 157 ألف تصريح مقابل 1500 فقط في 2018.. وساهمت جميع المناطق في هذا التغيير، وبلغت مساهمة دبي حوالى 90216 والمناطق الشمالية 40039 وأبوظبي 27509.

وانعكست التطورات الاقتصادية الكلية الإيجابية خلال عام 2019 على سوق العمل، حيث زاد التوظيف في القطاع الخاص بنسبة 2% وشهدت جميع القطاعات زيادة على أساس سنوي، باستثناء قطاع التشييد والبناء.

وارتفع قطاعا الخدمات العقارية والتجارية، والقطاعات الأخرى في عام 2019 بنسبتي 6.3 %و10.5 %على التوالي .. بالإضافة إلى ذلك، شهد التوظيف في قطاع الخدماتً انتعاشا، حيث نما بنسبة 0.8 % في عام 2019 عقب الانخفاضات التي شهدها في عامي 2018 و2017.

واستوعب قطاعا التشييد والبناء والخدمات العقارية والتجارية معا 45 % من القوى العاملة في دولة الامارات، وزاد التوظيف في قطاع العقارات بنسبة 6.3 % أي أكثر من ضعف نمو التوظيف في 2018، وظل نمو التوظيف في التشييد والبناء في المنطقة السالبة في 2019.

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