"نخيل" تعفي عملائها من غرامات التأخير

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة نخيل للتطوير العقاري، عن إعفاء عملائها من رسوم التأخير في دفع رسوم الخدمات اعتباراً من 3 مايو الحالي، وذلك في حال تم دفع المبالغ المستحقة في غضون 3 أشهر أي بحلول نهاية يوليو المقبل.

وقالت في رسالة لعملائها اطلعت "البيان" على نسخة منها: "نواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم شركائنا الاستراتيجيين خلال الوقت الراهن بما في ذلك التدابير المتعلقة بحماية الصحة العامة في مجتمعاتنا ومبادرات تخفيف الأعباء المالية التي تواجه الشركات والأفراد وذلك نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد–19)".

وأضافت: "كجزء من جهودنا المستمرة، نعلن أنه إعتباراً من 3 مايو 2020، سيتم إعفاء جميع رسوم السداد المتأخر لرسوم الخدمات إذا تم استلام المبلغ المستحق في غضون ثلاثة أشهر، أي بحلول نهاية يوليو 31 للعام الحالي".

وأشارت الشركة إلى أنه بإمكان العملاء سداد الدفعات بسرعة وسهولة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.

وفي مارس الماضي، أعلنت "نخيل"، عن حزمة مساعدات اقتصادية لعملائها بقيمة 230 مليون درهم، وذلك للحد والتخفيف من الآثار السلبية لأزمة تفشي كورونا.

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