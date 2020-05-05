بالصور.. مطارات دبي تطبق إجراءات وقائية بأفضل المعايير العالمية

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

تطبق مطارات دبي أفضل معايير الصحة والسلامة في العالم بكل مسؤولية ودقة، وتعمل على نحو وثيق مع السلطات الصحية وجميع الأجهزة المعنية في الدولة لضمان تثقيف المسافرين بشأن الإجراءات الاحترازية كجزء من الإجراءات التي اتخذتها فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد.

وتعمل فرق محترفة على مدار الساعة لتقديم أعلى مستويات الدعم والرعاية، للركاب القادمين والمغادرين على الرحلات المصرح لها. وتستهدف الجهود الدؤوبة التي تقوم بها هذه الفرق للمحافظة على مكانة الامارات كمحور عالمي للسفر، وترسيخ مكانة مطار دبي بوصفه الأول عالمياً من حيث حركة المسافرين الدوليين.

وأظهرت صور حديثة جانبا من الإجراءات الوقائية والاحترازية وأبرزها نقاط خضوع جميع الركاب المغادرين للمسح الحراري ولوحات تشدد على الركاب بارتداء أقنعة الوجه والقفازات والالتزام بقواعد التباعد الجسدي.

وكانت الجهود المبذولة في قطاع الطيران في إمارة دبي والسفارات والسلطات الحكومية في دولة الإمارات مكنت أكثر من 37 ألف شخص في العودة إلى ديارهم، في ظل بقاء رحلات الركاب العادية مغلقة مؤقتا في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم.

وتم تشغيل 312 رحلة عودة خاصة من قبل 54 شركة طيران في ظل بقاء رحلات الركاب العادية معلقة مؤقتا في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم. وستستمر مطارات دبي في دعم العملية الجارية لرحلات العودة إلى الوطن ورحلات الشحن، وستمضي في التخطيط والاستعداد لاستئناف الخدمات المنظمة بمجرد اعتبارها آمنة والسماح بها من قبل السلطات المختصة.

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