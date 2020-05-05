«أوبر إيتس» تحول عملياتها إلى «كريم» في الإمارات

المصدر: (لندن - رويترز)

كشفت «أوبر» أنها ستغلق أعمال «أوبر إيتس» في 8 أسواق، لأنها تفتقر إلى مسار واضح صوب احتلال المركز الأول أو الثاني بين خدمات توصيل الطعام الإلكترونية، وهو الهدف المعلن لأنشطة «إيتس». وقال متحدث باسم أوبر: «أخذنا قراراً بوقف «أوبر إيتس» في التشيك ومصر وهندوراس والسعودية ورومانيا وأوكرانيا وأورجواي، ووقف تطبيق «إيتس» وتحويله لعمليات كريم في الإمارات».

وأضاف: «هذا استمرار لاستراتيجيتنا لتركيز طاقتنا ومواردنا على الأسواق الأكبر لـ«إيتس» في أنحاء العالم». وقالت «أوبر»: إن أنشطة نقل الركاب الرئيسية لن تتأثر في جميع الأسواق. ويتوقف النشاط من الرابع من يونيو في تلك الأسواق باستثناء الإمارات، حيث سينتقل إلى «كريم» وهي وحدة مملوكة بالكامل لـ«أوبر» تعمل في الشرق الأوسط بصفة أساسية.

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