شراكة تطوير مهني بين «دبي المالي العالمي» و«تشارترد للاستثمار»

المصدر: دبي - البيان

أعلن معهد «تشارترد للأوراق المالية والاستثمار»، إبرام شراكة مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي؛ لتوفير برامج عالمية معتمدة بمجال التطوير المهني المستمر، من خلال ورش العمل والجلسات التدريبية؛ وذلك بهدف بناء وتطوير المعارف والمهارات المهنية للموظفين في الشركات، التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها.

واستناداً إلى التفويض الذي منحته سلطة دبي للخدمات المالية مؤخراً إلى مركز دبي المالي العالمي- بصفتها المنظم المستقل للخدمات المالية في المركز- لناحية الالتزام بمعايير التطوير المهني المستمر، ستوفر الشراكة للخبراء المتخصصين بمجال الخدمات المالية في الدولة فرصة الاستفادة من مجموعة متكاملة من الخيارات التعليمية رفيعة المستوى في مجال التطوير المهني المستمر، ما يسهل عملية نشر وتطوير الخبرات والمعارف المالية المتاحة حالياً في القطاع.

وستسهم الشراكة في مساعدة الشركات، التي تتخذ من المركز مقراً لها على مواكبة متطلباتها السنوية المتعلقة بالتطوير المهني المستمر، من خلال الأنشطة التعليمية المتنوعة، التي ينظمها «معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار» في الأكاديمية، بما في ذلك الندوات وورش العمل. وتتمحور هذه الأنشطة التي تقام كل شهر حول الأشخاص، الذين يتطلعون لاكتساب فهم أعمق حول مهنتهم والقواعد الناظمة لقطاع الخدمات المالية.

برامج

وقال ماثيو كوان، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا في «معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار»: «يقدم المعهد برامج التطوير المهني المستمر عالمية المستوى إلى خبراء الخدمات المالية في دولة الإمارات منذ ما يزيد على 10 أعوام. وسوف تساعدنا الشراكة مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي على تقديم خبراتنا إلى الموظفين في شركات مركز دبي المالي العالمي.

وستضمن الشراكة مشاركة مجموعة مختارة من أفضل الخبراء والمتحدثين والمدربين في فعاليات التطوير المهني المستمر، والتي ستركز على تزويد كبار المسؤولين التنفيذيين ومسؤولي الامتثال وموظفي مكافحة أنشطة غسل الأموال وغيرهم بأحدث الرؤى والتحليلات حول المواضيع ذات الأهمية الكبيرة في القطاع».

وقالت علياء الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات بمركز دبي المالي العالمي:

«يسهم انضمام معهد «تشارترد للأوراق المالية والاستثمار» إلى شبكتنا المتنامية من الهيئات المهنية في تسهيل مواكبة الموظفين والمهنيين في مركز دبي المالي العالمي، لمتطلبات سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بالتطوير المهني المستمر، لذا نسعى إلى تسليط الضوء على أهمية التطوير المهني المستمر باعتباره جزءاً أساسياً لأي مهنة، ولا سيما قطاع الخدمات المالية، وبما يضمن حصول المقيمين والشركات في دولة الإمارات على خدمات موثوقة وعالية الجودة من موظفين مهنيين ومتمرسين».

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