«شراع» ينشئ صندوقاً لدعم الشركات الناشئة

المصدر: (الشارقة - البيان)

تعهد مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» بإنشاء صندوق تضامني بقيمة مليون دولار لمساعدة الشركات الناشئة التي تعاني من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

واحتفاءً بتحدي #UbuntuLoveChallenge الذي تقوده الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي ومامادو كويدجيم توريه، مؤسّس «مؤسَّسة أفريقيا 2.0»، سيقدم الصندوق مساعداتٍ على شكل منح مالية أو تعهدات مشاريع تمكن الشركات الناشئة من الصمود في وجه الأزمة.

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لـ«شراع»: يؤكد طرح الصندوق التزام «شراع» الدائم بدعم رواد الأعمال، خاصةً ممن يكافحون في وجه التحديات التي فرضتها الجائحة. وانطلاقاً من إيماننا بأن مجتمع ريادة الأعمال سيلعب دوراً محورياً في نهضة مجتمعنا وتعافيه، نخصص هذه المنح لمساعدة الشركات الناشئة على الصمود في وجه الأزمة.

وتأتي المبادرة بديلاً عن الفعاليات السنوية للمركز التي تقرر إلغاؤها هذا العام حرصاً على صحة وسلامة ورفاهية مجتمعنا.

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