«فالكُن سِتي أوف وندورز» تنظم ندوة عقارية

المصدر: (دبي - البيان)

تنظم شركة «فالكُن سِتي أوف وندورز»، المطوّر العقاري لمشروع «فالكُن سِتي أوف وندورز» في دبي، ندوة حوارية لمناقشة التطورات التي تشهدها توجهات السوق وكيفية توجيه الاستثمارات بشكلٍ صحيح لتحقيق الاستفادة رغم الأوضاع الراهنة.

وسيشارك في الندوة الافتراضية نخبةٌ من خبراء القطاع منهم الدكتور محمود البرعي، نائب رئيس مجلس إدارة «الاتحاد الدولي للعقارات»؛ والحارث الموسى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «فالكُن سِتي أوف وندورز»؛ وشاكر زينل، مدير إدارة تمويل الأعمال في «مصرف الإمارات للتنمية»؛ وجاسم البستكي، باحث في الشؤون الاقتصادية. وستُقام الندوة اليوم من الخامسة إلى السادسة مساءً.

وقال الحارث الموسى، نائب رئيس مجلس إدارة «فالكُن سِتي أوف وندورز»: رغم الأزمة العالمية، نعتقد أن القطاع العقاري بدبي سيكون أفضل حالاً من القطاعات الأخرى. فقد استطاعت دبي دائماً تجاوز التحديات. ونتوقع صعودا كبيرا بحجم الشراء فور انتهاء الأزمة بفعل عددٍ من العوامل الإيجابية منها انخفاض معدلات الفائدة والمبالغ المطلوب إيداعها.

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