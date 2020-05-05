القطاعان العام والخاص يناقشان جهود نهوض جديد

المصدر: دبي ـ البيان

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، المفوض العام لمسار «اقتصاد دبي» إن القطاعين العام والخاص شركاء في مواجهة تحديات المرحلة الحالية المرتبطة بانتشار وتأثير فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

لافتاً إلى أن دبي قدمت نموذجاً متميزاً في مواجهة التحديات وإدارة الأزمات، خصوصاً في مجال الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين، وضمان استمرارية الأعمال وكفاءتها، مشيراً إلى أن تضافر جهود القطاعين العام والخاص سيجعل دبي قادرة على تجاوز هذه التحديات.

جاء كلام سموه خلال ترؤسه اجتماع أعمال افتراضي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي أمس وجمع القطاع العام مع ممثلي القطاع الخاص في الإمارة. وتخلل الاجتماع نقاش صريح وواضح حول تحديات المرحلة الراهنة والمستجدات المرتبطة بفيروس كوفيد 19 وتأثيراته على قطاع الأعمال والاقتصاد.

بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة على كافة المستويات لدعم استمرارية الأعمال وضمان كفاءتها، والدفع بعجلة الاقتصاد.

مسؤولون حكوميون

وشهد الاجتماع عروضاً تعريفية قدمها المسؤولون الحكوميون ومنهم معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، وسلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وهلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، والدكتور عامر الشريف، رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، أطلعوا خلالها ممثلي القطاع الخاص على آخر المستجدات في كافة المجالات.

وثمن ممثلو القطاع الخاص الجهود التي تبذلها حكومة الإمارات ودبي لمكافحة انتشار فيروس كوفيد 19، والإجراءات الوقائية والاحترازية المتكاملة والشاملة التي اعتمدتها القيادة الرشيدة للحفاظ على صحة وسلامة جميع مكونات المجتمع، مشيدين بالحزم التحفيزية التي أقرتها الحكومة لدعم الاقتصاد والمؤسسات، والتخفيف عن الشركات العاملة في الإمارة.

شفافية

وأشاد المشاركون في القطاع الخاص بشفافية حكومة دبي وحرصها على إطلاع القطاع الخاص على كافة التطورات، والاستماع إليهم والتعرف على تحدياتهم وتوصياتهم ومقترحاتهم بشكل مباشر، والاهتمام بهواجسهم وتوفير الحلول للتحديات التي يواجهونها.

وأوضحوا أن الإجراءات الأخيرة التي اعتمدتها الحكومة بالفتح الجزئي للاقتصاد، لضمان استمرارية الأعمال، والحفاظ على مصالح الشركات وفق الشروط والتدابير الاحترازية المعتمدة، تشكل بداية مميزة للخروج من هذه الأزمة، مؤكدين ثقتهم بالإجراءات الحكومية التي أثبتت فعاليتها في احتواء الفيروس، والتخفيف من تداعياته وحماية الأرواح مع الحفاظ على الاقتصاد وركائزه.

وشكر المشاركون من ممثلي القطاع الخاص غرفة دبي على تنظيمها وتنسيقها لهذا الاجتماع المهم ونقل آرائهم ومقترحاتهم للجهات الحكومية المختصة، مطالبين باستمرار هذه الاجتماعات بشكل دوري بما يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي.

المجلس الاستشاري

يعتبر المجلس الاستشاري للشركات العالمية إحدى المبادرات التي أطلقتها غرفة دبي تطبيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحفيز النمو الاقتصادي وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في الإمارة.

حيث يعتبر منصة نوعية تضم عدداً من أهم الشركات العالمية المتعددة الجنسيات العاملة في دبي والتي تعتبر من أبرز الشركات العالمية الـ500 ضمن لائحة مجلة فورتشن لأفضل الشركات العالمية. ويضم المجلس في عضويته عدداً من أبرز الشركات ومنها أمازون، وجوجل، وبيبسيكو، وماستر كارد، وميتلايف، وجنرال إلكتريك، وجنرال موتورز، ويو. بي. إس، ومونديليز، وبروكتر آند جامبل، وكريم، وماكينزي.

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