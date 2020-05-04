المصرف المركزي يطالب البنوك باستمرار تأجيلات أقساط المتضررين من "كورونا"

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

طالب مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي البنوك العاملة في الدولة بالاستمرار في تأجيلات أقساط القروض للعملاء المتضررين من تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام الجاري يوم الأحد الماضي برئاسة معالي حارب مسعود الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة.

واطلع مجلس الإدارة، خلال اجتماعه، على تقرير عن آخر المستجدات المتعلقة بخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لاحتواء تداعيات وباء كوفيد، موجِّهاً بمتابعة تنفيذ الخطة واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لتحقيق الغرض المنشود.

ولاحظ المجلس التقدم في السحوبات والتأجيلات التي تقدمها البنوك للعملاء، مطالباً بالاستمرار فيها.

كما اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي على التقرير السنوي للهيئة العليا الشرعية التابعة للمصرف لسنة 2019 الذي قدمه الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، رئيس الهيئة.

وضم التقرير تفاصيل عن اجتماعات الهيئة ومخرجاتها وأهدافها وخطة عملها، كما تضمن القرارات التي اتخذتها الهيئة والمعايير الشرعية والحوكمية التي وضعتها وتبنَّتها، إضافة إلى معايير المصرف المركزي الاحترازية التي تمت مراجعتها، واللقاءات التشاورية المحلية والدولية التي تم عقدها.

وناقش المجلس التقرير السنوي للمصرف المركزي لعام 2019 الذي يشمل التطورات الاقتصادية المحلية والدولية ومؤشرات الاستقرار المالي والسيولة المصرفية وإدارة الاحتياطيات النقدية وتطوير أنظمة الدفع والمجاميع النقدية والميزانية العمومية للمصرف المركزي، إضافة إلى أهم أنشطة المصرف المركزي لعام 2019.

ووجّه مجلس الإدارة بنشر التقرير على الموقع الإلكتروني للمصرف، كما وافق المجلس على تقرير الاستقرار المالي.

وشمل التقرير تحليل الأوضاع المالية الكلية والدورة المالية وتقييم نظام المصرف وشركات التمويل والتطورات الرقابية، إضافة إلى تقييم نظم الدفع التي يتولى تشغيلها المصرف وأسواق رأس المال وقطاع التأمين.

كما استعرض المجلس الطلبات المقدمة من بعض البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، ووافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حد.

واستكمل المجلس مناقشة الموضوعات المتبقية المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

حضر الاجتماع عبد الرحمن صالح آل صالح، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبد الحميد سعيد، المحافظ، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة يونس حاجي خوري الخوري، وخالد محمد سالم بالعمي، وخالد أحمد الطاير، وعلي محمد المداوي الرميثي، كما حضر الاجتماع مجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.

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