اقتصادية رأس الخيمة تجري مقابلات جوائز التميز الداخلية عن بعد

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

عقدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مقابلات عن بعد للموظفين المشاركين في جوائز التميز الداخلية للربع الأول، البالغ عددهم 15 عضواً من موظفي الدائرة، وقد تم تصنيف الموظفين حسب فئة الجائزة كالتالي: 6 مشاركين في فئة "موظف السعادة"، و6 لفئة "المراقب الميداني"، و3 لفئة "الإداري التنفيذي".

وأوضح الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، رئيس لجنة التحكيم للجوائز الداخلية، أن غالبية موظفي الدائرة يعملون عن بعد، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدائرة جنباً إلى جنب سياسة حكومة دولة الإمارات لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ومواكبةً للمتطلبات الوظيفية التي يتطلب إنجازها استخدام إحدى التقنيات الذكية.

وقد قابلت لجنة التحكيم للجوائز الداخلية 15 موظفاً من الفئات المذكورة سالفاً، وتم منح كل موظف مدة زمنية من 10 إلى 15 دقيقة لتقديم الأدلّة على تميّزهم وإبداعهم في العمل خلال الفترة المنصرمة من العام.

وأكدت فاطمة الحارثي، مديرة مكتب التطوير المؤسسي وعضو لجنة التحكيم، أن الدائرة تشجّع الموظفين في كل عام على المشاركة في جوائز التميز الداخلية لكل ربع سنوي، وهو ما يمثل فرصة ذهبية للموظف، ليبرز أعماله الاستثنائية وتميّزه في العمل وابتكاره لأساليب جديدة في إنجاز عمله، وكذلك فإن هذه التجربة تحفّز الموظف إلى المشاركة في جوائز التميز الخارجية على مستوى حكومة إمارة رأس الخيمة.

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