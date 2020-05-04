الشارقة تمدد تعليق الفعاليات الجماهيرية حتى نهاية مايو

المصدر: وام

بتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قرارا يقضي بتمديد فترة تعليق إقامة كافة الفعاليات الجماهيرية الاجتماعية والرياضية والاحتفالات في صالات الأفراح وقاعات المناسبات والفنادق والمرافق الحكومية والمجتمعية كإجراء وقائي واحترازي.

وجاء القرار ضمن جهود دولة الإمارات الحثيثة للمساهمة في السيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) ومنع انتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية وصحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

على أن ينفذ ما جاء في القرار اعتبارا من اليوم الاثنين.

ويعمل بالقرار حتى نهاية مايو 2020 علماً بأن المدة قابلة للتمديد.

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