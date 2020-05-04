سلطة مدينة دبي الطبية تقدم حوافز اقتصادية للقطاعات المتأثرة بـ"كورونا"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت سلطة مدينة دبي الطبية اليوم الاثنين، عن تقديم مجموعة حوافز اقتصادية للقطاعات المتأثرة بجائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) في مجتمع مدينة دبي الطبية.

وتضمنت الحوافز، إعفاء حتى 100% على الرسوم التجارية والطبية والعقوبات لجميع القطاعات المتأثرة بشكل مباشر، بالإضافة إلى إعفاء حتى 50% على الرسوم التجارية والطبية والعقوبات للقطاعات الأخري.

كما تضمنت الحوافز خصم حتى 50% على رسوم الترخيص الطبي والتجاري للقطاعات المتأثرة بشكل مباشر، وخصم حتى 25% على رسوم الترخيص الطبي والتجاري للقطاعات الأخري.

وشملت الحوافز الاقتصادية، إعفاء حتى 3 شهور من رسوم الإيجار لمنافذ الأطعمة والمبيعات العاملة في المرافق التابعة لسلطة مدينة دبي الطبية، إلى جانب تأجيل مدفوعات الإيجار الأساسية للشركات العالمة في المرافق التابعة للسلطة.

كما شملت الحوافز الإعفاء بنسبة 100% من الرسوم الإدارية للشركات العاملة في المرافق التابعة لسلطة مدينة دبي الطبية.

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