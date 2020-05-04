"الدولي للمعارض" يشيد بالقرار السريع للدول الأعضاء بتأجيل "إكسبو دبي"

المصدر: دبي - بشار باغ

أشاد ديميتري كيركِنتزس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، بالقرار السريع الذي توصلت إليه الدول الأعضاء في المكتب على تأجيل موعد معرض "إكسبو 2020 دبي" إلى 1 أكتوبر 2021 - 31 مارس 2022.

وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" اليوم، أن دعم تأجيل معرض "إكسبو دبي 2020"، والذي ستتم الموافقة عليه رسمياً في 29 مايو الجاري، يشكل مؤشراً متجدداً على التعاضد ويجسد الإرادة المشتركة للعمل معاً من أجل "صنع المستقبل".

وأعلن المكتب الدولي للمعارض، عن أنه من المقرر أن يوافق على موعد تأجيل معرض "إكسبو 2020 دبي" إلى 1 أكتوبر 2021 - 31 مارس 2022، حيث تجاوز التصويت على التأجيل عتبة الثلثين المطلوبة.

وكانت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض بدأت التصويت عن بعد في 24 أبريل وستستمر حتى 29 مايو الحالي، بناء على اقتراح من اللجنة التنفيذية.

وتنص لوائح المكتب الدولي للمعارض على أن أغلبية ثلثي الدول الأعضاء التي تمتلك الحق في التصويت، مطلوبة من أجل تغيير مواعيد المعرض.

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