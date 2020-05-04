«لا تريبيون»: الإمارات الأكثر قدرة على مواجهة تداعيات «كورونا»

المصدر: دبي - سيد صالح

وصفت صحيفة «لا تريبيون» الفرنسية الإمارات بأنها الأقوى اقتصادياً بين الدول العربية المصدرة للنفط والأكثر قدرة على الصمود في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19» في مختلف أنحاء العالم.

ونشرت الصحيفة الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية العالمية تقريراً خاصاً في أحدث أعدادها عن مستقبل الدول العربية المنتجة للنفط في زمن ما بعد «كوفيد 19».

جاء التقرير بعنوان «الدول العربية المنتجة للنفط التي راهنت على التنوع الاقتصادي فقط هي التي تضمن استقلالية مستقبلها». وذكر التقرير أن الإمارات تأتي في صدارة هذه الدول، كونها أول وأكثر الدول المنتجة للنفط في المنطقة إدراكاً لأهمية التنوع الاقتصادي، وتطبيقاً له من خلال رؤى واضحة وآليات محددة ضمنت للإمارات تجسيد هذا التنوع فعلياً على أرض الواقع.

وأكد التقرير أن هذا التنوع وإن كان لا يزال نسبياً بالمقارنة مع باقي الدول المنتجة للنفط في المنطقة، إلا أنه يسير بخطى واثقة ويكفي ليضمن للإمارات الاحتفاظ باستقلالية مستقبلها الاقتصادي بعد انحسار الجائحة.

وأضاف التقرير أن هذا التنوع جعل الإمارات أقل اعتماداً بصفة نسبية من جيرانها على العائدات النفطية في بناء اقتصادها. وهذا يعني أن تضررها اقتصادياً من التدهور الحاد الذي تشهده أسعار النفط العالمية حالياً سيكون أقل من جيرانها إلى حد بعيد.

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