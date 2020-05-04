«بروج» تؤجر صهاريج تخزين لـ«توتال» بالفجيرة

المصدر: (دبي ـ رويترز)

ذكرت مصادر مطلعة أن شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز وافقت على تأجير منشآت لتخزين النفط في الفجيرة لشركة توتال الفرنسية في ظل سرعة نفاد أماكن تخزين الخام بأنحاء العالم. وقالت المصادر إن الشركة ستؤجر ستة صهاريج تخزين في الفجيرة لمدة ستة أشهر مع إمكانية تمديدها ستة أشهر أخرى.

وأضافت أن الصهاريج، التي تُستخدم لتخزين منتجات النفط، استقبلت بالفعل شحنات أولية.

وتمتلئ مواقــــــع التخزين بأنحــــاء العالـــم بوتيــــرة سريعـــــــة في ظـــل إجــراءات العزل العام الهادفـــة لكبحـــ انتشــار فيروس كورونا وتأثيرها على الاستهلاك. وأدى ذلك إلى تراجع الطلب العالمي على الخام ومنتجاته مثـل البنزيــن والديـــزل ووقود الطائرات بما يصـــل إلى 30%.

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