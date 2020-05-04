إنجاز هندسي وشيك في دبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

أكدت مصادر لـ«البيان الاقتصادي» أن شركة «إثراء دبي»، تواصل عمليات إنجاز برجي «ون زعبيل» الذي يجري تشييده إلى جوار مبنى مركز دبي التجاري العالمي وسط إجراءات احترازية لحماية صحة وسلامة كوادرها الفنية والهندسية.

وأوضحت المصادر أن الشركة على مرمى حجر من تسجيل انتصار هندسي ومعماري غير مسبوقين، بتركيب مبنى «ذا لينك»، وهو أعلى مبنى معلق في العالم بين البرجين. وسيستقر المبنى أفقياً بين البرجين عند الطابق 26 من كل برج على ارتفاع 100 متر تقريباً، ويمتد على طول 210 أمتار. وسيضمّ هذا المبنى الفريد مجموعة من الخدمات الترفيهية والمطاعم ومنصة ذات إطلالة بانورامية على المدينة ومسبح إنفينيتي على السطح.

وذكرت المصادر أن «إثراء دبي»، الذراع الاستثمارية الرئيسة لحكومة دبي، تجتهد في تنفيذ المشروع باستخدام تقنيات ثورية في البناء والتشييد. وتتكوّن أبراج «ون زعبيل» من مبنيين عموديين وثالث أفقي «ذا لينك»، ويضم أحد البرجين العموديين فندقاً بإدارة مجموعة «ون آند أونلي»، إضافة إلى مكاتب ومتاجر ومطاعم فاخرة، بينما يضم البرج الثاني بأكمله شققاً سكنية.

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