«ويز إير» تسيّر رحلات من أبوظبي إلى 5 وجهات أوروبية بدءًا من يونيو

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «ويز إير» شركة الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة والأكبر في وسط وشرق أوروبا، بدء تسيير 5 رحلات جوية، عبر مطار أبوظبي الدولي، إلى 5 وجهات أوروبية اعتباراً من يونيو المقبل، لتصبح بذلك أول شركة طيران أوروبية منخفضة التكلفة، تشغل عملياتها من وإلى أبوظبي.

وسيبدأ تسيير رحلات الطيران بين أبوظبي وكل من بوخارست وبودابست اعتباراً من يونيو، بينما يبدأ تسيير الرحلات بين أبوظبي وكلوج نابوكا، وكاتوفيتشي، وصوفيا بدءاً من سبتمبر المقبل، وذلك حال استئناف الرحلات الجوية في هذه الدول.

يأتي ذلك في أعقاب الاتفاقية المبرمة في مارس بين «ويز إير»، والشركة القابضة بشأن تأسيس شركة «ويز إير أبوظبي» للطيران الاقتصادي بصفتها شركة طيران محلية مشتركة، وأولى شركات الطيران التابعة لها خارج أوروبا، لتنطلق بموجبها عمليات الشركة في وقت لاحق من العام الجاري.

ومن المقرر أن تعمل «ويز إير» على تسيير رحلات جوية إلى الوجهات التي توجد فيها، وتشهد نمواً في عملياتها، والتي تشمل وسط وشرق وغرب أوروبا، إلى جانب شبه القارة الهندية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على المدى البعيد.

وتتوفر إمكانية حجز الرحلات عبر الموقع الإلكتروني (wizzair.com)، وتبدأ أسعار التذاكر من 59.99 يورو، وفي حال طرأت تغييرات على مواعيد بدء تسيير الرحلات بسبب تداعيات فيروس «كورونا»، يمكن للمسافرين الذين حجزوا تذاكرهم تغيير مواعيد الرحلات أو استرداد ثمنها نقداً، أو حفظ 120% من قيمتها لدى شركة «ويز إير» لاستخدامها في وقت لاحق لحجز التذاكر أو الخدمات الأخرى.

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