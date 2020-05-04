«دبي للسياحة»: 11 سلوكاً صديقاً للبيئة خلال العمل من المنزل

المصدر: دبي- البيان

يشهد العالم تحولاً جذرياً في طريقة العمل والتواصل، وأيضاً ممارسة الحياة اليومية، ومن المهم أن تدعم المجتمعات بعضها البعض حتى تتأقلم مع هذا الوضع وتحافظ على الحياة المستدامة وترشيد الاستهلاك والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية خلال فترة العمل من المنزل.

ومع حرص السكان على عدم التجمع وكذلك التباعد الاجتماعي، وأيضاً اعتمادهم أكثر على التوصيل المنزلي للطلبات من أي وقت مضى، حدّدت مبادرة «دبي للسياحة المستدامة»، التي أطلقتها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» بعض الممارسات والتعديلات البسيطة التي يمكن أن يقوم بها السكان لتمكينهم من تسيير أمور المدينة بطريقة مستدامة خلال فترة الحظر، تلخصت في 11 سلوكا، كما يلي:

• الاستهلاك بمسؤولية: قم بشراء المنتجات المحلية وبذلك تساهم في دعم الشركات الوطنية والمحلية، والحد من الانبعاثات الكربونية التي تنتج بسبب شحن المنتجات الغذائية حتى تصل إلى باب منزلك.

• التخطيط المسبق للاحتياجات المنزلية: خطط جيداً لما تحتاجه، حتى تتجنب شراء كميات كبيرة قد تتكدس عندك، فكّر في كافة جوانب التوصيل، وكن على وعي بضرورة عدم هدر الطعام لدعم مجتمعك.

• الاستفادة من الضوء الطبيعي: أطفئ الأضواء في الغرف غير المستخدمة وافتح الستائر والنوافذ حتى تحصل على القدر الكافي من الضوء الطبيعي والهواء النقي.

• الحفاظ على الطاقة: تأكد من استخدام أجهزة التكييف ضمن درجات الحرارة الموصى بها، واحرص على تشغيلها فقط في الغرف التي تتواجد بها، كما ينصح بتشغيل غسالة الصحون فقط عندما تكون ممتلئة، وعدم استخدام إلا كوب واحد طوال اليوم وغسله بعد ذلك.

• استخدام المياه بوعي: ثقّف أفراد أسرتك على كيفية ترشيد استهلاك المياه.

• التركيز: تجنب الارتباك والحيرة، قم بوضع قواعد ينبغي على أفراد العائلة احترامها مثل وقت العمل، وإغلاق جهاز التلفاز عند عدم المشاهدة.

• الصحة والعافية: احرص على ممارسة نشاطات رياضية وتمارين التأمل حتى تحافظ على صفاء ذهنك والتفكير بإيجابية. ويوجد الكثير من البرامج على الإنترنت التي يمكن التسجيل بها مثل منصة «يوغا لا في»، وننصح بتجنب الاستلقاء على الأريكة أثناء إنجاز عملك، ويفضل الجلوس على كرسي في وضع مستقيم أمام المكتب .

• تقليل استخدام الورق: تجنب طباعة الورق واستخدم الطرق الرقمية لحفظ الملفات ونظام تصفح ومراجعة المستندات.

• التطوع الافتراضي وخدمة المجتمع: استثمر وقت فراغك وسخّر خبرتك لدعم المجتمع ورد الجميل له، سجل على volunteers.ae لتتعرف على فرص التطوع الافتراضية.

• زراعة النباتات المنزلية: النباتات تجلب السعادة وتضفي جمالاً، مما يخلق أجواء إيجابية وهادئة .

• المتابعة والاطلاع البيئي: الإمارات غنية بالطبيعة الصحراوية والبحرية الخلابة، حيث تتميز بتنوعها البيولوجي، اقرأ عنها، وشارك المنصات التفاعلية الرقمية بما في ذلك جمعية الإمارات للطبيعة connectwithnature.ae.

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