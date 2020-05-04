19.2 ملياراً واردات أبوظبي في يناير وفبراير بنمو %12.5

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

ارتفعت واردات أبوظبي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين لتصل إلى 19 ملياراً و256 مليون درهم مقابل 17 ملياراً و110 ملايين لنفس الشهرين من 2019 بزيادة مقدارها 2.14 مليار درهم وبنسبة 12.5 %.

وشكلت الواردات 52.1 % من الوزن النسبي لتجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية خلال الشهرين البالغة 37.07 مليار درهم بينما بلغ وزن الصادرات البالغة 10 مليارات درهم نسبة 22.5 % وتجارة إعادة التصدير وزن 25.4 % وبقيمة 8.79 مليارات.

وكشف تقرير لمركز أبوظبي للإحصاء أمس عن أن السبب في زيادة الواردات خلال يناير وفبراير يرجع إلي زيادة ملحوظة في واردات 6 أصناف رئيسة أولها واردات اللؤلؤ والأحجار الكريمة حيث ارتفعت من 406 ملايين لشهري يناير وفبراير 2019 إلى 1.46 مليار لشهري يناير وفبراير 2020 بزيادة مقدارها 1.05 مليار وبنسبة 259 %، كما زادت واردات أجزاء المفاعلات النووية من 1.47 مليار درهم إلى 2.96 مليار درهم بزيادة مقدارها 1.49 مليار وبنسبة 100 %.

واستقرت الواردات الغذائية حيث بلغت قيمتها خلال يناير وفبراير نحو 1.06 مليار مقابل 1.08 مليار لنفس الشهرين من العام الماضي، وجاءت الواردات الغذائية في الترتيب الثاني لواردات أبوظبي بعد واردات اللوازم الصناعية التي بلغت قيمتها 7.8 مليارات.

وحافظت السعودية على مكانتها الشريك التجاري الأول لأبوظبي، وجاءت الولايات المتحدة ثانية تليها المملكة المتحدة ثم اليابان والصين. وارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي خلال يناير وفبراير إلى 37.1 مليار درهم مقابل 35.8 ملياراً لشهري يناير وفبراير 2019.

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