مراكز الشارقة تستقبل المتسوقين وسط إجراءات احترازية

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

افتتحت المراكز التجارية وصالونات الحلاقة وصالونات التجميل النسائية ظهر أمس للمرة الأولى أبوابها أمام المستهلكين بعد إغلاق استمر أكثر من شهر وسط اجراءات احترازية مشددة، حيث يتم استقبال الزوار بميزان حرارة من أجل قياس حرارتهم، ويتوجب عليهم ارتداء كمامات طوال الوقت أثناء التسوق الذي لا يجب ألا تطول مدته.

بحسب ما أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، حيث أعيد افتتاح المراكز التجارية وصالونات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية والمطاعم والكافتيريا، وذلك بعد مراعاة تلك المراكز و المنشآت لجميع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للمحافظة على الصحة العامة، خلال المرحلة الأولى لخطة فتح الأسواق في إطار مكافحة تفشي وباء كورونا المستجد من قبل الدائرة الاقتصادية.

جولة

وخلال جولة «البيان» تبين التزام تلك المراكز والمنشآت بكافة الاشتراطات التي حددتها دائرة التنمية الاقتصادية وعلى رأسها أن تستقبل المراكز 30% من المتسوقين والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي والتي لا تقل عن 2 متر بين الأشخاص وارتداء العمالة والمتسوقين للكمامات والقفازات، إضافة إلى تنظيف وتعقيم كل نقطة وزاوية وركن في مراكز التسوق، وذلك لضمان سلامة العملاء والموظفين.

توافد

وشهدت الساعات الأولى من افتتاح المراكز توافداً من جمهور المستهلكين الذين يودون شراء بعض احتياجاتهم الضرورية التي لم يتمكنوا من شرائها في ظل الإغلاق التام لتلك المراكز والذي زاد على الشهر خلال الفترة الماضية، معبرين عن فرحتهم بذلك، ومؤكدين أن الإمارات جديرة بمحاربة ذلك الفيروس

الذي أوقف الحياة في العديد من بلدان العالم، وذلك بفضل الدعم والخطوات والاجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الاخرى ذات الصلة للحد من الفيروس وعدم انتقال العدوى، مؤكدين التزامهم التام بكافة التدابير التي وضعتها دائرة التنمية الاقتصادية.

ويقول المتسوق محمد الزرعوني من مواطني الشارقة انه خلال الساعات الأولى من افتتاح مراكز التسوق في الشارقة شهدت حراكاً إيجابياً في قطاعات التجزئة والخدمات، وذلك بعد إقبال من المتسوقين لشراء احتياجاتهم – خصوصاً – بعد اغلاق تلك المراكز والمنافذ لفترة طويلة، متمنياً أن تعود الأجواء الرمضانية إلى تلك الوجهات قريباً حتى يستفيدوا من الحسومات التي تجريها – خصوصا – خلال رمضان، حيث تساهم الأجواء الاحتفالية والعروض الترويجية المتنوعة والفعاليات الترفيهية.

أمان

وأكد محمد عاشق المسؤول الإداري باللولو هايبر ماركت الشارقة إعادة تشغيل متاجر وأقسام الأزياء والإلكترونيات في مراكزها التجارية بالشارقة، مع مراعاة تنفيذ توجيهات دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة من حيث الأمان.

وقال: إن متاجر اللولو تفتح أبوابها خلال الشهر الجاري من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساء ً، مع تقديم عروض تشمل خصومات ومجموعة من العروض المميزة على تشكيلة كبيرة من المنتجات.

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