افتتاح ثالث متاجر «كارفور» في عجمان

المصدر: (عجمان- أسامة أحمد)

افتتحت مجموعة «ماجد الفطيم» المركز الثالث لـ«كارفور» في منطقة النعيمية بعجمان، وذلك ضمن الأعمال التوسعية للمجوعة، ولتلبية احتياجات الجمهور، وتماشياً مع التطور العمراني والكثافة السكانية في الإمارة، كما جاء الافتتاح خلال شهر رمضان المبارك، بهدف توفير السلع الأساسية والخدمات لسكان مناطق النعيمية والراشدية وسط عجمان.

وأكدت مجموعة «ماجد الفطيم» على اهتمامها وحرصها التوسع في توفير الخدمات والسلع للجمهور لافتة إلى وجود 3 متاجر لكارفور في عجمان وهي كل من «سيتي سنتر عجمان»، و«سيتي لايف التلة»، و«المراد مول وسط عجمان».

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