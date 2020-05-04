إعمار مولز تعلن سياسة تخفيف شاملة عن المستأجرين

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «إعمار مولز»، شركة مراكز التسوق والتجزئة، التي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، عن سياسات تخفيف شاملة لمساعدة المستأجرين لديها على تحمل الضغوط المالية المحتملة الناتجة عن الوضع الراهن نتيجة انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

وقالت الشركة في رسالة إلى المستأجرين حصلت «البيان» على نسخة منها: «بالإضافة إلى خطابنا بتاريخ 29 مارس 2020 الذي قمنا بموجبه، بتأجيل تحصيل شيكات الإيجار لأقصى حد، وللمدة المبينة في الخطاب، فنحن نعمل أيضاً على تمديد سياسات التخفيف الشاملة لمساعدة المستأجرين لدينا على تخفيف الضغوط المالية المحتملة الناتجة عن الوضع الحالي».

وبحسب الرسالة الموقعة باسم رئيس العمليات في الشركة ناتالي بوجدانوفا، ستحل سياسات التخفيف الشاملة محل مبادرة تأجيل تحصيل شيكات الإيجار لأقصى حد، والتي تم الإبلاغ عنها سابقاً.

وأضافت أن سياسات التخفيف الشاملة ستطبق على النحو التالي:

سياسة التخفيف خلال فترة الإغلاق (من 25 مارس وحتى 27 أبريل 2020):

سيتم منح المستأجرين، الذين تم إغلاق متاجرهم بشكل إلزامي بموجب قرار الحكومة خلال فترة الإغلاق، تنازلاً عن الإيجار الأساسي التعاقدي، ورسوم الخدمة، ورسوم التسويق السنوية، وخصم ثابت بنسبة 70% على رسوم المياه المبردة الثابتة المحددة لفترة الإغلاق (لا يوجد خصم ينطبق على الوصلات ذات العداد).

أما المستأجرون الذين يتم إغلاق متاجرهم بشكل إلزامي بقرار من الحكومة قبل فترة الإغلاق (مثل متاجر الترفيه والسبا وغيرها من أنواع الأعمال ذات الصلة) يجب أن تستفيد أيضاً من هذه الفئة من التخفيف بدءاً من تاريخ الإغلاق الإلزامي للحكومة حتى قبل (أولاً) تاريخ رفع هذا الإغلاق أو (ثانياً) 30 يونيو 2020.

فيما سيدفع المستأجرون الذين تُفتح متاجرهم خلال فترة الإغلاق، قيمة عائد تشغيل الإيجار المحسوب لكل متجر: (أولاً) نسبة الإيجار الأساسي للمبيعات للشهر الشامل من عام 2019. (ثانياً) النسبة المئوية لقيمة عائد تشغيل الإيجار التعاقدي بموجب اتفاقية الإيجار، أيهما أعلى.

وتقتصر قيمة عائد تشغيل الإيجار المعمول به على فترة الإغلاق، وسيتم إصدار فاتورة له وتحصيلها شهرياً.

وسيتم تقديم خصم ثابت بنسبة 70% على الإيجار الأساسي وإعفاء من رسوم التسويق السنوية للمستأجرين غير الملزمين بدفع قيمة عائد تشغيل الإيجار بموجب عقد الإيجار، وتقتصر على فترة الإغلاق.

سياسة التخفيف خلال فترة ما بعد الإغلاق (من 28 أبريل وحتى 30 يونيو 2020):

وتشمل قيام المستأجرين المطلوب منهم دفع قيمة عائد تشغيل الإيجار بموجب عقد الإيجار، سداد قيمة عائد تشغيل الإيجار المحسوب لكل متجر:

أولاً: نسبة الإيجار الأساسي للمبيعات للشهر الشامل من عام 2019.

ثانياً: النسبة المئوية لقيمة عائد تشغيل الإيجار التعاقدي بموجب اتفاقية الإيجار، أيهما أعلى. ويقتصر حساب قيمة عائد تشغيل الإيجار هذا على فترة ما بعد الإغلاق، وسيتم تحرير فاتورة وتحصيلها على أساس شهري.

وسيتم منح المستأجرين غير الملزمين بدفع قيمة عائد تشغيل الإيجار بموجب عقد الإيجار، خصماً ثابتاً بنسبة 50% على الإيجار الأساسي، يقتصر على فترة ما بعد الإغلاق.

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