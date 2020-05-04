21 مركزاً في أبوظبي تسارع بفحص عمالتها

المصدر: (أبوظبي - عبدالحي محمد )

حصلت خمسة مراكز تجارية كبرى في أبوظبي على تراخيص من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بإعادة الافتتاح بينما تسارع المراكز التجارية المتبقية وعددها 21 مركزاً نحو دفع موظفيها للفحص لدى مراكز شركة أبوظبي للخدمات الصحية عن فيروس كورونا بعد أن أنهت عمليات التعقيم والتطهير.

ورخصت الدائرة لخمسة مراكز بإعادة الافتتاح وهي مراكز ياس مول وغاليريا مول ومارينا مول وبوابة الشرق والجيمي مول، وأوشكت مجموعة اللولو العالمية التي تدير 15 مركزاً تجارياً في أبوظبي والعين على إنجاز الفحص الطبي لغالبية عمالة مراكزها تمهيداً للافتتاح والمتوقع أن يكون نهاية الأسبوع الجاري.

وشددت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على إدارات المراكز التجارية والمولات في إمارة أبوظبي الالتزام بالشروط والتعليمات الواردة في تعاميمها بشأن إعادة افتتاح أبوابها للزوار والمتسوقين حفاظاً على سلامتهم من عدوى فيروس كورونا كوفيد 19 وذلك في ظل إعلان عدد منها عن استئناف نشاطها ابتداء من أول مايو الجاري.

وشددت الدائرة أن الهدف الأهم من تنفيذ قرار إعادة فتح المراكز التجارية هو الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع بالدرجة الأولى وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم الضرورية .

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