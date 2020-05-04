دو تطرح عروضاً رمضانية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، حزمة من عروض الاتصال لمختلف فئات عملائها بما ينسجم مع روح شهر رمضان المبارك.

تقدم دو عرضاً خاصاً لعملاء الدفع المسبق، يتيح لهم الحصول على رصيد إضافي بنسبة 20% على جميع عمليات إعادة تعبئة الرصيد عبر الإنترنت بقيمة 25 درهماً وما فوق، هذا إضافة إلى مكافآت مرة واحدة في اليوم مع كل عملية إعادة تعبئة رصيد. وتشمل المكافآت بيانات للهاتف المتحرك تصل لغاية 10 جيجابايت ودقائق محلية وأخرى مرنة ومكافأة عند إعادة تعبئة الرصيد وغير ذلك الكثير.

ويحصل عملاء الدفع الآجل الذين يشترون أرقاماً خاصة عبر موقع دو الإلكتروني على اشتراك مجاني مدة عام في إحدى باقات Power. وتعتمد الباقة على نوع الرقم الخاص الذي يتم شراؤه مع مزايا عديدة بما في ذلك بيانات ودقائق غير محدودة، وبيانات تجوال وغيرها. وبمجرد الشراء عبر الإنترنت، سيتم تسليم شريحة الرقم الجديد إلى منزل العميل في غضون ساعة واحدة.

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة – خدمات الاتصال: يسرنا الإعلان عن مجموعة من عروض وخدمات الاتصال المصممة بشكل خاص لمنح جميع متعاملينا القدرة على التواصل والاطمئنان على أحبائهم وعائلاتهم في الداخل والخارج طيلة الشهر الفضيل والذي يتزامن هذا العام مع ظروف استثنائية وغير مسبوقة يشهدها العالم.

ولعملاء الاتصال المنزلي تقدم دو خصماً 50% على محتوى محدد للاستمتاع بمشاهدته عبر خدمة الفيديو حسب الطلب. كما تقدم للعملاء خصماً بنسبة 25% أو إمكان الحصول على وجبة إضافية مجانية من خلال تطبيق Entertainer شاملة لرسوم التوصيل. وهناك أيضاً خدمات مثل البث اليومي الحي لتلاوة القرآن الكريم.

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