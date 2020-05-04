مجموعة الـ20 تدعم التقنيات لمواجهة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - البيان

قال معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، إن التحول الرقمي يشكل عاملاً رئيساً لتسريع الاستجابة الدولية للتصدي لوباء كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تتكاتف فيه دول العالم للتعامل مع تداعيات انتشار «كورونا» والعمل على إيجاد حلول للتحديات التي فرضها هذا الوباء على مختلف القطاعات التنموية وأولهما القطاعان الصحي والاقتصادي، برز بوضوح الدور الجوهري للتكنولوجيات الرقمية والسياسات ذات الصلة في التصدي للتحديات الناجمة عن هذه الأزمة.

جاء ذلك خلال المشاركة في الاجتماع الوزاري الاستثنائي للاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين، والذي عُقد افتراضياً، بمشاركة وزراء الاقتصاد بالدول الأعضاء وبرئاسة السعودية، دولة الرئاسة والمضيف لاجتماعات مجموعة العشرين 2020.

ناقش الاجتماع دور التقنيات الرقمية في تعزيز مرونة الأعمال والحفاظ على الوظائف والأرواح والاقتصاد العالمي، إضافة إلى وضع خيارات لسياسات دعم التحول الرقمي لنماذج الأعمال خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وتطوير السياسات الخاصة بالبنية التحتية الرقمية والابتكار القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسبل تطوير استخدامات التقنيات الرقمية في المجتمع، إضافة إلى دور الاقتصاد الرقمي في تعزيز الوظائف ورفد النمو الاقتصادي.

وأوضح المنصوري خلال الاجتماع أن الإمارات حققت تقدماً كبيراً في مجال التحول الرقمي وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاتها لدفع القطاعات الحيوية في الدولة إلى مستويات أكثر تقدماً.

وتابع إن الدولة تعمل على دراسة كافة التداعيات التي أحدثتها الأزمة الراهنة وسبل تحويل المخاطر والتحديات الحالية إلى فرص تخدم متطلبات النمو الاقتصادي، وتمهد الطريق للانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة.

واستعرض أبرز الإجراءات التي اتخذتها الإمارات للتخفيف من آثار الأزمة في قطاع الأعمال وتمكينه من مواصلة الإنتاج، فضلاً عن الاستفادة من البنية التكنولوجية والذكية المتقدمة التي تتمتع بها الدولة لضمان استمرار الأعمال على الصعيدين الحكومي والخاص.

خدمات

وتتيح الإمارات ما يزيد على 3730 خدمة حكومية اتحادية ومحلية عبر شبكة الإنترنت، كما توجد أكثر من 180 خدمة ذكية تلبي حاجات المجتمع في شتى جوانب الحياة، وهو ما يجعل الإمارات اليوم من أفضل دول العالم في تطبيق (الحياة عن بعد).

وأكد المنصوري أن الإمارات تمتلك اليوم ثروة من الخبرة والرؤى في مجال التحول الرقمي، وتتطلع إلى تبادل تلك الخبرات والموارد والمعارف مع أعضاء مجموعة العشرين لتعزيز الجهود المشتركة في مواجهة الأزمة الراهنة والتغلب عليها.

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