«اتصالات»: دفع مسبق لباقات الأعمال المفوترة

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت «اتصالات» خدمة Easy Prepaid التي تتيح للعملاء من قطاع الأعمال الاستمتاع بمزايا باقات الدفع المسبق ضمن باقتهم المفوترة الحالية. وبفضل هذا الدمج للمزايا، أصبح بإمكان العملاء الاستفادة من ميزات باقات الدفع المسبق من دون الحاجة لاستبدال رقم الهاتف المتحرك الحالي، حيث يمكنهم إعادة تعبئة الرصيد، والاشتراك في الميزات الإضافية المتاحة ضمن التعرفة الخاصة بباقات الدفع المسبق.

وتتيح خاصية Easy Prepaid للموظفين من أصحاب باقات الأعمال بخط الفاتورة إجراء المكالمات الشخصية بشكلٍ منفصل، من خلال الانتقال إلى خط الدفع المسبق من دون الحاجة لاستبدال شريحة الهاتف المتحرك، وذلك في حال انتهاء الرصيد المخصّص في باقة الأعمال الحالية. كما يستفيد من هذه الخاصية العملاء المشتركون في باقات الأعمال والذين لا تتوافر لديهم المكالمات الدولية على باقة الأعمال الخاصة بهم. وعلاوةً على إمكان إجراء المكالمات المحلية والدولية برصيدٍ منفصل.

وقال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات»: للمرة الأولى في الإمارات، يتاح للمشتركين في باقات الأعمال بخط الفاتورة الاستمتاع بعرض يوفر لهم المزيد من المرونة واليسر أثناء استخدام رقم الهاتف المتحرك ذاته للاستخدامات الشخصية.

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