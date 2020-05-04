«الظبي للتعهدات» مقاول «الجرف»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت «إمكان»، شركة التطوير العقاري في أبوظبي، منح عقد المقاولات الرئيسي البالغ قيمته 236 مليون درهم لشركة «الظبي للتعهدات» لبناء المرحلة الأولى من مجمع «الجرف» على ساحل الإمارات (ريفييرا الإمارات).

وضمن «حدائق الجرف»، المرحلة الأولى من مشروع «الجرف» والمقرر استكمالها في عام 2022، ستقوم «الظبي للتعهدات» بتشييد 146 فيلا سكنية ونموذجين للعرض من الفلل على مساحة إجمالية قدرها 57,851 متراً مربعاً.

وقال وليد الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة «إمكان»: ينطوي مشروع الجرف على أهمية خاصة بالنسبة لنا، فقد حرصنا فيه على حماية البيئة الطبيعية المحيطة بالمشروع، وكلنا ثقة بأن شركة الظبي للتعهدات ستلعب دوراً محورياً في تسليم مشروع الجرف بمنتهى السلاسة ووفقاً لأرقى المعايير، إضافة إلى حماية الموائل والنظم الطبيعية في المشروع.

وشهد المشروع بدء العمليات الإنشائية في المرحلة الأولى من «حدائق الجرف» والمقرر استكمالها في غضون 18 شهراً. وإلى جانب المجمعات السكنية، ستضم المرحلة شاطئاً خاصاً ومرسى ومركزاً مجتمعياً تقع جميعها وسط مساحات خضراء مفتوحة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز