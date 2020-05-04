جلسة استشارية عن بُعد لـ«سيدات أبوظبي»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي جلسة استشارية «عن بُعد» لسيدات ورائدات الأعمال والمبدعات مؤخراً، وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني التابع لوزارة الاقتصاد وأكاديمية دبي لريادة الأعمال – الذراع التعليمي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعنوان (تعزيز التسويق والمبيعات في ظل الأزمة).

وجرى تنظيم الجلسة الاستشارية التي شارك بها عدد 50 مشاركة من رائدات الأعمال والمبدعات ضمن الخطة الاستراتيجية الخمسية للمجلس والتي تهدف إلى رفع مستوى وعي المرأة للتوجه نحو ريادة الأعمال كمسار مهني للمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية وزيادة فرص مشاركة المرأة في ريادة الأعمال من خلال التدريب والتأهيل والاستشارات واحتضان المشاريع الناشئة وفق أحدث المستجدات وأفضل الممارسات.

وحرص مجلس سيدات أعمال أبوظبي على عقد عدد من الجلسات الاستشارية والدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمحاضرات بشكل يتماشى مع الوضع الراهن من إجراءات احترازية تم اتخاذها من قبل الدولة بشكل عام وغرفة أبوظبي ومجلس سيدات أعمال أبوظبي بشكل خاص بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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