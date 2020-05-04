انخفاض شكاوى عملاء «اتصالات» و«دو» في 4 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، تلقيها 10015 شكوى من عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، بشأن الخدمات المقدمة للهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت، بانخفاض 4.3 %، مقارنة بنحو 10463 شكوى في الفترة نفسها من 2019.

وأظهرت بيانات للهيئة، أمس، أن نصيب «اتصالات» بلغ 5345 شكوى، مقابل نحو 4670 شكوى لـ «دو».

وبلغ عدد شكاوى رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة 9641 شكوى، استحوذت «اتصالات» على 5109 شكاوى منها، مقابل 4532 لــ «دو».

وأكد 71.38 % من عملاء «اتصالات»، رضاهم عن الخدمات، فيما كشف 14.64 % عن عدم رضاهم، وكان 13.98 % منهم حيادياً، بينما عبر 74.32 % من عملاء «دو»، عن رضاهم، فيما أعرب 10.33 % عن عدم رضاهم، وكانت نسبة 15.36 % منهم حيادية.

وجرى إغلاق 95.58 % من شكاوى عملاء «اتصالات»، بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 97.04 % من شكاوى عملاء «دو» بعد حلها.

وفي أبريل، كان هناك 3025 شكوى، منها 1899 شكوى لعملاء «اتصالات»، و1126 شكوى لعملاء «دو»، وبلغت الشكاوى بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات من «اتصالات» و«دو»، إلى 2676 شكوى.

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