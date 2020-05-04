إقبال على بطاقات الهدية الإلكترونية

المصدر: (دبي - البيان)

ارتفع الطلب على شراء بطاقات الهدية الإلكترونية e-Gift Card التي يسهل شراؤها بشكل آمن للاحتفال بالمناسبات وتقديم الهدايا للأصدقاء والعائلات والأحباء خلال شهر رمضان المبارك في ظل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي واحتياطات السلامة.

وقال حسين مكية، الرئيس التنفيذي لشركة YouGotaGift: هذا المنتج هو الأحدث من ضمن المنتجات التجارية بدعم من أكبر شبكة في المنطقة تضمّ أكثر من 400 علامة تجارية لبطاقة الهدية الإلكترونية على مستوى الخليج.

وقد شهدنا ارتفاعاً بنسبة 80٪ تقريباً في عمليات البحث عبر الإنترنت مقارنة بالعام الماضي، وواصل الرقم نموّه شهرياً خلال شهري مارس وأبريل 2020 بنسبة تزيد على 35% عن فبراير 2020.

وشهدت YouGotaGift ارتفاعاً كبيراً في استخدام بطاقة الهدية الإلكترونية للأغراض الإنسانية. نظرا لأن هناك آلاف العائلات التي تحتاج إلى الضروريات اليومية فقد تواصلت معنا الجمعيات الخيرية في الدعم والتكاتف، حيث تم استخدام منصتنا الرقمية على نطاق واسع لخدمة المحتاجين بنقرة زرّ واحدة بكل أمان وراحة مع خيار تخصيص رسالة للمستلمين أيضاً.

وأطلقت الشركة بطاقة «رعاية» بالتعاون مع كارفور، لولو، نون، أوبر إيتس، طلبات، فالوكارت، وبطاقات دو واتصالات. كما تم إطلاق «بطاقة رمضان»، حيث يمكن للمرء التبرّع بشكل مريح للأفراد والعائلات المحتاجة في هذه الأوقات الحرجة.

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