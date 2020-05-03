اقتصادية أبوظبي تحدد شروط عمل المطاعم والكافتيريات

المصدر: أبوظبي - البيان

وجهت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أصحاب المطاعم والكافتيريا ومنافذ تقديم الوجبات الغذائية شروط وتعليمات لممارسة نشاطها على مستوى إمارة ابوظبي تماشياً مع التدابير الوقائية والاحترازية لمحاربة عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19"، وذلك بهدف إعادة تفعيل ممارسة هذا النشاط وتقديم الخدمات إلى المجتمع وفق ضوابط وارشادات تحافظ على سلامة وصحة عامة الافراد من المستهلكين.

وحددت الدائرة في تعميم لها بهذا الشأن ألا تتعدى الطاقة الاستيعابية للمطاعم في استقبال الزوار 30% كحد أقصى وذلك للحفاظ على شرط التباعد بين الأفراد مع السماح لشخصين كحد أقصى في كل طاولة واعتماد مسافة تباعد 2.5 متر كحد أدنى بين الطاولات.

وشددت الدائرة في تعميمها على أهمية التعقيم اليومي والمستمر للمطعم وخاصة الطاولات والمقاعد بعد كل استخدام وعدم استخدام الأطباق والأكواب الزجاجية والملاعق المعدنية والالتزام باستخدام الأطباق والأكواب والملاعق ذات الاستخدام لمرة واحدة فقط بما يضمن سلامة رواد المطعم وضمان استخدامهم أدوات معقمة.

واشترطت الدائرة للمطاعم القيام بكافة إجراءات النظافة والتعقيم والوقاية بشكل مستمر لمعدات الطبخ وعربات نقل الأطعمة وأماكن تحضير وتقديم الوجبات من خلال استخدام مواد التعقيم والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة حيث ستقوم فرق التفتيش والرقابة من الجهات المعنية بالاطلاع على مدى الالتزام في تطبيق هذه الشروط.

وحثت الدائرة أصحاب المطاعم على تشجيع المستهلكين استخدام أنظمة الدفع الالكتروني بدلاً عن الدفع النقدي المتاح وتوفير معقّمات اليدين عند الدخول الى المطعم وعند أماكن الدفع والتأكد من لبس الكمامات والقفازات للمستهلكين والعاملين مع تبديلها باستمرار خلال فترة عملهم وذلك في إجراء يوضح أهمية التزام الجميع بذلك في مختلف الأماكن العامة.

وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في تعميمها ضرورة منع دخول العاملين الى المطعم في حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم لدى الفحص اليومي للحرارة ووجوب إرسالهم للفحص في أقرب مركز صحي مع الاستمرار في منع تقديم الشيشة "الأرجيلة" في كل المنشآت خلال فترة تطبيق الإجراءات.

كما أكدت الدائرة أهمية التزام كافة منشئات المطاعم والكافتيريات ومنافذ تقديم الوجبات بالتنفيذ الفوري لهذه التعليمات حيث سيتم تنفيذ حملات تفتيش ورقابة من كاف الجهات ذات العلاقة للوقوف على تطبيق ما جاء في التعميم وستسجل المخالفات بحق يخالف تنفيذها.

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