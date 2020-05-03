افتتاح فرع جديد لمتاجر "كارفور" في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

افتتحت مجموعة "ماجد الفطيم"، مركز كارفور الثالث في منطقة النعيمية بعجمان وذلك ضمن الاعمال التوسعية للمجوعة ولتلبية احتياجات الجمهور وتماشيا مع التطور العمراني والكثافة السكانية في الإمارة.

كما جاء الافتتاح خلال شهر رمضان بهدف توفير السلع الاساسية والخدمات لسكان مناطق النعيمية والراشدية وسط عجمان.

وأكدت مجموعة "ماجد الفطيم" على اهتمامها وحرصها التوسع في توفير الخدمات والسلع للجمهور لافته الى وجود 3 متاجر لكارفور في عجمان وهي كلا من "سيتي سنتر عجمان"، و"سيتي لايف التلة"، و"المراد مول وسط عجمان.

وأشارت إلى التزام متاجر كارفور في خدمة المجتمع خاصّةً خلال هذه الأوقات التي لم يسبق لها مثيل، ومع حلول شهر رمضان، ستعمل على تجهيز المتاجر والرفوف بالكامل وتأمين المخزون اللازم خلال الشهر الكريم، وكما اعتاد عملاؤها سنقوم بتوفير مجموعة من العروض المتنوعة والخصومات التي تصل إلى 50% وفق أعلى معايير الجودة والقيمة.

وذكرت إدارة المجموعة، أن هناك نهجاً مبتكراً للحرص على استمرارية المخزون الطازج من الخضار والفواكه خلال الشهر الكريم، وذلك من خلال الاعتماد على الزراعة المائية والمنتجات المحلية لضمان بقاء كافة فروع متاجرنا التقليدية ومتاجرنا الرقمية ممتلئة بالكامل بالمخزون اللازم، وبالتالي التأكد من حصول عملائنا على البقالة الطازجة يومياً.

وأضافت أن سلسلة التوريد لديها مجهزة بشكلٍ كامل لضمان بقاء كافة المنتجات الأساسية متاحة ومتوفرة لجميع عملائها.

وفي حين لاحظت المجموعة اتجاه شريحة معيّنة من العملاء للإقدام على شراء سلعاً بكميّات كبيرة أكثر من اللازم، فإنها تحثّ جميع عملائها على التسوق بمسؤولية وحسب احتياجاتهم، إذ أنه تتوفر كافة السلع الغذائية بكميّات كافية للجميع.

الصحة والسلامة

وأكدت على اهتمام الادارة بصحة وسلامة العاملين والمتعاملين والقيام بتعقيم المحلات والمرافق التابعة للمتاجر وتوعية وتدريب العاملين في كيفية الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وصحة الجمهور، وكي يتمكنوا من تحديد أي أعراض تتطلب رعاية طبية والإبلاغ عنها، وكإجراء وقائي إضافي، يتم التحقق من درجة حرارة جميع العاملين يومياً عند وصولهم إلى العمل. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنظيف المستودعات والمرافق الخاصة بفريق العمل كل ساعتين.

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