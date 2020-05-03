"إعمار مولز" تعلن سياسة تخفيف شاملة عن المستأجرين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت إعمار مولز، شركة مراكز التسوق والتجزئة التي تمتلك "إعمار العقارية" حصة الأغلبية فيها، عن سياسات تخفيف شاملة لمساعدة المستأجرين لديها على تحمل الضغوط المالية المحتملة الناتجة عن الوضع الراهن نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت إعمار مولز في رسالة إلى المستأجرين حصلت " البيان" على نسخة منها: "بالإضافة إلى خطابنا بتاريخ 29 مارس 2020 الذي قمنا بموجبه، بتأجيل تحصيل شيكات الإيجار لأقصى حد وللمدة المبينة في الخطاب، فنحن نعمل أيضاً على تمديد سياسات التخفيف الشاملة لمساعدة المستأجرين لدينا على تخفيف الضغوط المالية المحتملة الناتجة عن الوضع الحالي".

وبحسب الرسالة الموقعة باسم رئيس العمليات في الشركة ناتالي بوجدانوفا، ستحل سياسات التخفيف الشاملة محل مبادرة تأجيل تحصيل شيكات الإيجار لأقصى حد. التي تم الإبلاغ عنها سابقاً.

وأضافت أن سياسات التخفيف الشاملة ستطبق على النحو التالي:

سياسة التخفيف خلال فترة الإغلاق (من 25 مارس وحتى 27 أبريل 2020):

سيتم منح المستأجرين الذين تم إغلاق متاجرهم بشكل إلزامي بموجب قرار الحكومة خلال فترة الإغلاق، تنازلاً عن الإيجار الأساسي التعاقدي، ورسوم الخدمة، ورسوم التسويق السنوية وخصم ثابت بنسبة 70% على رسوم المياه المبردة الثابتة المحددة لفترة الإغلاق (لا يوجد خصم ينطبق على الوصلات ذات العداد).

أما المستأجرين الذين يتم إغلاق متاجرهم بشكل إلزامي بقرار من الحكومة قبل فترة الإغلاق (مثل متاجر الترفيه والسبا وغيرها من أنواع الأعمال ذات الصلة) يجب أن تستفيد أيضاً من هذه الفئة من التخفيف بدءاً من تاريخ الإغلاق الإلزامي للحكومة حتى قبل (أولاً) تاريخ رفع هذا الإغلاق أو (ثانياً) 30 يونيو 2020.

فيما سيدفع المستأجرون الذين تُفتح متاجرهم خلال فترة الإغلاق، قيمة عائد تشغيل الإيجار المحسوب لكل متجر: (أولاً) نسبة الإيجار الأساسي للمبيعات للشهر الشامل من عام 2019. (ثانياً) النسبة المئوية لقيمة عائد تشغيل الإيجار التعاقدي بموجب اتفاقية الإيجار، أيهما أعلى.

وتقتصر قيمة عائد تشغيل الإيجار المعمول به على فترة الإغلاق وسيتم إصدار فاتورة له وتحصيلها شهرياً.

وسيتم تقديم خصم ثابت بنسبة 70% على الإيجار الأساسي وإعفاء من رسوم التسويق السنوية للمستأجرين غير الملزمين بدفع قيمة عائد تشغيل الإيجار بموجب عقد الإيجار، وتقتصر على فترة الإغلاق.

سياسة التخفيف خلال فترة ما بعد الإغلاق (من 28 أبريل وحتى 30 يونيو 2020):

وتشمل قيام المستأجرين المطلوب منهم دفع قيمة عائد تشغيل الإيجار بموجب عقد الإيجار، سداد قيمة عائد تشغيل الإيجار المحسوب لكل متجر:

أولاً: نسبة الإيجار الأساسي للمبيعات للشهر الشامل من عام 2019.

ثانياً: النسبة المئوية لقيمة عائد تشغيل الإيجار التعاقدي بموجب اتفاقية الإيجار، أيهما أعلى. ويقتصر حساب قيمة عائد تشغيل الإيجار هذا على فترة ما بعد الإغلاق وسيتم تحرير فاتورة وتحصيلها على أساس شهري.

وسيتم منح المستأجرين غير الملزمين بدفع قيمة عائد تشغيل الإيجار بموجب عقد الإيجار، خصماً ثابتاً بنسبة 50% على الإيجار الأساسي، يقتصر على فترة ما بعد الإغلاق.

المبالغ التناسبية للشيكات المقدمة، أو المدفوعات التي قام بها المستأجرون المحسوبون ضمن فترات الإغلاق وما بعد الإغلاق سيتم إضافتها إلى حساب المستأجر مع المؤجر، وإذا كانت هذه الشيكات التي قدَّمها المستأجر ما تزال غير قابلة للصرف، يمكن للمستأجر تقديم شيكات بديلة حتى 15 مايو 2020.

وأوضحت إعمار مولز التي تمتلك أصولا تشمل "دبي مول"، و"دبي مارينا مول"، و"مجمع الذهب والألماس"، و"سوق البحار"، ومراكز التسوق ضمن المجمعات السكنية، أنه للاستفادة من سياسات التخفيف، يتعين على المستأجرين التالي:

أولاً: تسوية جميع المدفوعات المستحقة حتى 24 مارس 2020.

ثانياً: تقديم تقرير المبيعات الشهرية في الوقت المناسب ضمن المواعيد التعاقدية عند الاقتضاء.

ثالثاً: البقاء مفتوحة للعمل خلال فترة ما بعد الإغلاق ما لم تغلقها الحكومة بشكل إلزامي.

ويجب على المستأجرين الذين تنتهي عقود إيجارهم قبل 31 ديسمبر 2020، بالإضافة إلى استيفاء الشروط السابقة، تجديد عقد الإيجار ذي الصلة في الوقت المناسب، تماشياً مع عرض المؤجر لمدة لا تقل عن مدة الإيجار الحالية للاستفادة من التخفيف خلال فترة ما بعد الإغلاق.

ويحتاج المستأجرون إلى التوقيع على جميع المستندات المطلوبة لتسجيل شروط سياسة التخفيف ذات الصلة في الوقت المناسب.

وستبقى جميع شروط الإيجار الأخرى دون تغيير، بما في ذلك الإيجار الأساسي، قيمة عائد تشغيل الإيجار، رسوم الخدمة، رسوم المياه المبردة، رسوم التسويق السنوية وأي رسوم أخرى مستحقة الدفع بموجب عقد الإيجار لن يتم تغييرها خارج فترات الإغلاق وما بعد الإغلاق.

وأكدت "إعمار مولز" في رسالتها، على ثقتها من أن سياسات التخفيف المذكورة أعلاه، ستساعد شركاء البيع بالتجزئة لديها في عبور هذه الفترة الحرجة، ونظل ملتزمين بمواصلة شراكتنا معاً في هذه الأوقات الصعبة.

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