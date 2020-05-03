"ويز إير" الأوروبية تسيّر 5 رحلات إلى أبوظبي بدءاً من يونيو

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت "ويز إير" شركة الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة والأكبر في وسط وشرق أوروبا، عن بدء تسيير 5 رحلات جوية عبر مطار أبوظبي الدولي، إلى 5 وجهات أوروبية اعتباراً من يونيو المقبل لتصبح بذلك أول شركة طيران أوروبية منخفضة التكلفة تشغل عملياتها من وإلى أبوظبي.

وسيبدأ تسيير رحلات الطيران بين أبوظبي وكل من بوخارست وبودابست اعتباراً من شهر يونيو المقبل، فيما يبدأ تسيير الرحلات بين أبوظبي وكلوج نابوكا، وكاتوفيتشي، وصوفيا بدءاً من سبتمبر 2020، وذلك في حال استئناف الرحلات الجوية في تلك الدول.

ويأتي ذلك في أعقاب الاتفاقية المبرمة في مارس الماضي بين "ويز إير" والشركة القابضة (ADQ) بشأن تأسيس شركة "ويز إير أبوظبي" للطيران الاقتصادي بصفتها شركة طيران محلية مشتركة، وأولى شركات الطيران التابعة لها خارج أوروبا، لتنطلق بموجبها عمليات الشركة في وقت لاحق من العام الجاري.

ومن المقرر أن تعمل ويز إير على تسيير رحلات جوية إلى الوجهات التي تتواجد فيها وتشهد نمواً في عملياتها، والتي تشمل وسط وشرق وغرب أوروبا، إلى جانب شبه القارة الهندية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على المدى البعيد.

وأعلنت شركة "ويز إير" مؤخراً عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية شملت الالتزام بترك مسافة إضافية بين الركاب أثناء صعودهم الطائرة، وتعزيز الإجراءات الخاصة بالحفاظ على نظافة وتعقيم الطائرات بما يضمن توفير ظروف صحية وآمنة، وذلك في إطار حرصها على سلامة المسافرين باعتبارها من أولوياتها الرئيسية.

وبهذا الصدد قال شريف الهاشمي الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "إن تسيير الرحلات الجديدة إلى مدن وسط وشرق أوروباوأورو من أبوظبي، يعكس التزام مطارات أبوظبي بالسعي نحو مواصلة العمل على ربط العاصمة مع أكثر الوجهات العالمية رواجاً. كما تعكس هذه الخطوة مستوى المرونة التي يتمتع بها قطاع الطيران، من خلال قدرته على المضي قدماً وبثبات لتنفيذ الخطط الواعدة والمدروسة التي ستسهم في تحفيز الطلب وعودة الانتعاش للقطاع بشكل مستدام".

وأضاف: "نرحب بشركة "ويز إير" التي تسير أولى رحلاتها عبر مطار أبوظبي الدولي في إطار خططها التوسعية، حيث أصبح من الممكن للزوار القادمين من المجر ورومانيا وبولندا وبلغاريا الاستمتاع بتجربة سفر مريحة وممتعة عبر المرافق الجديدة لمطار أبوظبي الدولي، والتعرف على الضيافة العربية الأصيلة قبيل بدء رحلتهم إلى العاصمة".

ومن جهته، قال جوزيف فارادي، الرئيس التنفيذي لشركة "ويز إير" القابضة: "يسرنا إطلاق رحلاتنا الجديدة إلى أبوظبي والتي تنسجم مع جهودنا الرامية إلى توفير رحلات طيران اقتصادية وبأسعار منافسة مع مراعاة توفير تجارب سفر متميزة نستقطب من خلالها المزيد من المسافرين من العاصمة أبوظبي".

وأضاف: "ستربط الرحلات الجديدة التي سيبدأ تشغيلها في شهر يونيو المقبل، أبوظبي مع خمس مدن رئيسية في وسط وشرق أوروبا هي بودابست وبوخارست وكلوج نابوكا وكاتوفيتشي وصوفيا. ونحن على ثقة بأننا سنحظى برضا المسافرين عن الخدمات التي سنوفرها لهم من خلال هذه الرحلات وغيرها من خيارات السفر المتنوعة".

وتعتبر أبوظبي الوجهة الجديدة لشركة "ويز إير" التي ستستقطب المسافرين من خمس مدن رئيسية في أربع دول كبرى وسط وشرق أوروبا، لتضيف بذلك ما يقارب 220 ألف مقعد سنوياً لشبكة الطيران التي تربط بين أبوظبي ومختلف دول العالم.

وتتوفر إمكانية حجز الرحلات عبر الموقع الإلكتروني للشركة، فيما تبدأ أسعار التذاكر من 59.99 يورو، وفي حال طرأت تغييرات على مواعيد بدء تسيير الرحلات نتيجة لحظر الرحلات الجوية في ظل تداعيات فيروس كورونا، ويمكن للمسافرين الذين حجزوا تذاكرهم تغيير مواعيد الرحلات أو استرداد ثمنها نقداً، أو حفظ 120% من قيمتها لدى شركة "ويز إير" لاستخدامها في وقت لاحق لحجز التذاكر أو الخدمات الأخرى.

الإجراءات الاحترازية

ودعت الشركة المسافرين لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت والتي تشمل حجز رحلاتهم وتسجيل الوصول وتسليم الأمتعة، بالإضافة إلى الاستفادة من تقنيات الدفع اللاتلامسي في حال إجراء عمليات شراء على متن الطائرة.

كما أكدت الشركة أن جميع المسافرين على متن طائراتها وطاقم العمل ملزمون بارتداء الكمامات، إلى جانب التدابير الاحترازية المتبعة من تنظيف وتعقيم الطائرات بشكل مستمر وتوزيع مواد التعقيم والوقاية على المسافرين أثناء صعودهم للطائرات، فضلاً عن ضمان اتباع معايير التباعد الاجتماعي بين مقاعد الركاب على متن الطائرات.

وأشارت "ويز إير" إلى إطلاق حملة توعوية للمسافرين حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وتوجيههم فيما يتعلق بالتعليمات التي يجب اتباعها لضمان استمتاعهم برحلات آمنة.

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