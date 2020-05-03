37.1 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية خلال شهرين

المصدر: وام

بلغت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي 37.1 مليار درهم خلال شهري يناير وفبراير المضيين بنمو نسبته 3.6% مقارنة ب 35.8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2019.

وواصلت تجارة التصدير للسلع غير النفطية نشاطها بحسب الأرقام التي أصدرها اليوم مركز الإحصاء - أبوظبي حيث بلغت قيمتها 10 مليارات درهم خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري بزيادة نسبتها 1.3% مقارنة مع 9.88 مليار درهم تقريبا خلال الفترة نفسها من 2019 .

كذلك ارتفعت واردات الإمارة خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري إلى 19.25 مليار درهم بنمو نسبته 12.5% مقارنة مع 17.11 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2019.. فيما بلغت قيمة تجارة إعادة التصدير 7.81 مليار درهم مقارنة مع 8.8 مليار درهم خلال فترة الرصد نفسها.

واستمر تصدر المملكة العربية السعودية المركز الأول في قائمة أكثر الدول تجارة مع أبوظبي خلال شهري يناير وفبراير من العام 2020 حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين 8.531 مليار درهم والتي تشكل 23 % من إجمالي تجارة الإمارة خلال فترة الرصد.

وجاءت الولايات المتحدة الامريكية بالمركز الثاني بقيمة بلغت 2.4 مليار درهم ثم المملكة المتحدة 1.8 مليار درهم واليابان 1.74 مليار درهم .

وكانت اللوازم الصناعية الأكثر نشاطا ضمن قائمة السلع الأكثر تصديرا حيث بلغت قيمتها خلال شهري يناير وفبراير 7.8 مليار درهم في حين بلغت قيمة صادرات الأغذية والمشروبات 1.066 مليار درهم ونحو 686 مليون درهم للسلع الاستهلاكية و281 مليون درهم للسلع الإنتاجية وسُجل بقية القيمة لصالح الصادرات الأخرى.

أما على مستوى تجارة إعادة التصدير فقد جاءت معدات النقل وملحقاتها بالمركز الأول بقيمة بلغت 3.84 مليار درهم ثم حلت بعدها السلع الاستهلاكية بقيمة 1.2 مليار درهم تلاها السلع الإنتاجية بقيمة 1.19 مليار درهم واللوازم الصناعية 876 مليون درهم.

وعلى صعيد الواردات فقد تصدرت تجارة اللوازم الصناعية المركز الأول وبقيمة بلغت 8.24 مليار درهم في حين بلغت قيمة الواردات من السلع الإنتاجية 4.362 مليار درهم ونحو 4.177 مليار درهم لمعدات النقل و1.331 مليار درهم للسلع الإنتاجية و1.027 مليون درهم للأغذية والمشروبات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز