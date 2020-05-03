تلغراف: دبي تفتح ذراعيها للسياح قريباً

المصدر: دبي- وائل الخطيب

نشرت «تلغراف» البريطانية، تقريراً أمس، تحدثت فيه عن تأهب دبي لاستقبال السياح مجدداً، واستعادة الزخم في مرحلة ما بعد (كوفيد 19)، بحلول يوليو المقبل.

واستقطبت دبي نحو 16.7 مليون زائر العام الماضي، بينما نقلت «طيران الإمارات»، رابع أكبر الناقلات في العالم، من حيث عدد الأميال التي قطعتها، قرابة 58 مليون مسافر، وفق تقرير الصحيفة.

وقالت الصحيفة البريطانية، الآن، وبعد أن ألغت الإمارات تأشيرات السياحة في مارس، تضع دبي نصب عينيها، استقبال السياح مرة أخرى قريباً، مشيرة إلى تصريحات هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي،‬ لتلفزيون «بلومبيرغ» مؤخراً، بأن الفتح التدريجي للسياحة، سيكون بحلول يوليو المقبل، وقد يؤخر إلى سبتمبر، بحسب تطورات الأوضاع العالمية في ظل «كورونا».

وقال عمر خوري، المدير التنفيذي لشركة نخيل، إن الشركة لا تدخر جهداً في الاستعداد للترحيب بعودة الزائرين، مضيفاً أن سلامة العملاء والثقة، أمران بالغا الأهمية، مؤكداً أن نخيل «تتقدم خطوة إضافية، وهي تطبق التوجيهات الحكومية بحذافيرها، مع تدابير تكميلية مطبقة لمزيد من الأمن».

ومن جانبه، أكد «شهاب شايان» مدير أول العمليات الدولية بدبي للسياحة في المملكة المتحدة وإيرلندا: إن هناك نهجاً ذا شقين: إدارة الوضع الحالي «الذي وجدنا أنفسنا فيه»، و«التخطيط للمستقبل عندما نرحب بالزوار بدبي»، مشيراً إلى أن العائلات طالما كانت جزءاً مهماً من السوق بدبي «وهناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من أماكن الإقامة لمجموعات عائلية ممتدة».

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