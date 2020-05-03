اقتصادية دبي: استيفاء 474 محلاً لاشتراطات الأسواق المفتوحة والتنبيه على 14 منشأة

المصدر: وام

نفذ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي حملة تفتيش جديدة، على المحال والمنشآت التجارية، المسموح لها ممارسة أنشطتها خلال المرحلة الحالية من خطة إعادة فتح الأسواق في الإمارة.

و لم تسفر الحملة التفتيشية عن رصد أية مخالفات أو عمليات إغلاق لمحال أو منشآت تجارية في حين تم التنبيه على 14 منشأة فقط، لعدم وجود ملصقات التباعد الجسدي.

و يؤكد عدم وجود أي مخالفات أو عمليات إغلاق مدى التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من فيروس كورونا المستجد / كوفيد 19 / كلبس الكمامات والتباعد الجسدي وفتح غرف القياس وعدم القيام بعروض ترويجية غير مسموح بها في مرحلة إعادة فتح الأسواق وبلغ إجمالي المحال المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 474 محلا.

وخلال عملية التفتيش في الأسواق المفتوحة، وصل عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية إلى 394 محلا، دون إغلاق أو مخالفة أو تنبيه أي محل.

و تركزت الحملة التفتيشية على المحال المتواجدة في نايف، السطوة، الرفاعة، الضغاية، ابوهيل، الراشدية، القصيص، الكرامة، محيصنة، سوق الذهب و فريج المرر.

كما قام فريق العمل الميداني بالتفتيش على 4 مراكز تجارية في منطقة ديرة ما أسفر عن توجيه 14 تنبيها بسبب عدم وجود ملصقات التباعد الجسدي إلى جانب عدم وجود أية مخالفات فيما بلغ عدد المحال المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 80 محلا.

و امتدت حملة اقتصادية دبي على مدار ساعات عمل الأسواق من الفترة الصباحية حتى ساعة إغلاقها وتوجه اقتصادية دبي التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية كلبس الكمامات والقفازات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي وعدم ممارسة الأعمال في الأسواق أثناء ساعات التعقيم الوطني حيث يتوجب على المحال الإغلاق باستثناء الأنشطة المسموح لها ممارسة العمل على مدار 24 ساعة حسب التعاميم السابقة.

ودعت " اقتصادية دبي " المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

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