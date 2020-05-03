استطلاع لـ «البيان»: تباين خطط السفر بعد استئناف الرحلات

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

كشف استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي»، عبر موقع «البيان» الإلكتروني، وصفحتها على موقع «تويتر» عن تباين توجهات الناس للتخطيط للسفر بعد استئناف حركة النقل الجوي المرتقب.

وكان نص سؤال الاستطلاع «هل تخطط للسفر فور استئناف السفر الجوي؟»، وجاء في نتيجته عبر موقع البيان الإلكتروني أن 55% من المشاركين أكدوا أنهم يخططون للسفر فور استئناف حركة النقل الجوي، في حين قال 45% إنهم لا يخططون للسفر خلال هذه الفترة.

وعلى عكس ذلك جاءت نتيجة الاستطلاع على « تويتر» حيث أظهرت النتيجة أن 56.8% لا يخططون للسفر فور قيام شركات الطيران باستئناف رحلاتها فيما أكد %43.2 أنهم يخططون لذلك.

وأكدت مصادر عاملة في قطاع السياحة والسفر أن هناك رغبة عامة في السفر بعد انتهاء الأزمة الحالية ولكن يمكن أن إرجاع التباين في نتائج الاستطلاع إلى 3 أسباب رئيسة تتمثل في أن هناك كثيراً من الموظفين استنفدوا إجازاتهم السنوية بينما يرجع السبب الثاني إلى عدم رغبة الشركات في إعطاء إجازات عقب انتهاء الأزمة في ظل التوقعات بانتعاش حركة ونشاط الأعمال ويتمثل السبب الثالث في حالة التخوف من السفر التي ستستمر مدة من الزمن بعد استئناف الرحلات.

وقال رياض الفيصل رئيس شركة أصايل للسياحة إن هناك نسبة كبيرة من الناس ترغب في السفر بعد استئناف حركة الطيران ولكن الخوف من السفر الذي أوجده فيروس كورونا قد يحتاج إلى وقت حتى يزول من نفوس الناس وليس بشكل فوري في حين يرجع السبب الآخر إلى أن هناك شريحة كبيرة من الموظفين استنفدوا جميع إجازاتهم السنوية خلال الفترة الماضية سواء بشكل اختياري أو إجباري وبالتالي لن يتمكنوا من السفر حتى وإن رغبوا في ذلك.

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