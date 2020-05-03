179 % نمو رخصة «تاجر» في دبي بالربع الأول إلى 943

المصدر: دبي- البيان

قفز إجمالي عدد رخصة «تاجر» جديدة أصدرتها اقتصادية دبي خلال الربع الأول من العام الحالي 179% إلى 943 رخصة مقارنة بالفترة نفسها من 2019.

وخلال شهر أبريل الماضي تم إصدار 102 رخصة ليبلغ العدد الإجمالي لرخص «تاجر» الصادرة عن اقتصادية دبي حتى الآن 5353 رخصة مشروعاً متنوعاً مداراً عبر الإنترنت ما يعكس تنامي زخم التسوق الإلكتروني في الإمارات والاهتمام المتزايد من قبل الشركات الناشئة في دبي، بالتوازي مع ارتفاع معدلات التسوق عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية لما تمتاز به من سهولة وأمان.

وتسهم رخصة «تاجر» بدعم النمو الإيجابي للتجارة الإلكترونية في الإمارات، وتشجيع أعداد متزايدة من المستهلكين على التسوق الإلكتروني، كما تُمكّن الشركات من مواجهة التحديات خلال الظروف الاستثنائية والتداعيات الناجمة عن تفشي جائحة «كورونا»، لا سيما أنها تعد إطاراً تنظيمياً معتمداً من اقتصادية دبي لتأسيس وقيادة الأعمال عبر الإنترنت وضمان استدامتها.

ووفرت رخصة «تاجر» فرصاً جديدة للعديد من الأنشطة المبتكرة والقطاعات الناشئة، من خلال إيجاد حلول موثوقة للشركات الناشئة الطموحة والروّاد الشباب، والتسهيلات الضرورية لمزاولة الأعمال بطريقة قانونية للدخول إلى الأسواق، واختبار منتجاتها وخدماتها الجديدة، من خلال طرحها على المستهلكين، وحفزها على التوسع والانطلاق في عالم التجارة والأعمال على نطاق أرحب.

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